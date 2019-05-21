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Трамп пригрозив Ірану "кінцем" після вибуху біля посольства США у Багдаді

  • Голос Америки

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Президент Дональд Трамп попередив Іран, що країні загрожує "офіційний кінець", якщо вона погрожуватиме Сполученим Штатам. “Якщо Іран хоче битись, це буде офіційним кінцем Ірану. Ніколи більше не погрожуйте США!” - написав він у Твіттері.

Так очільник Білого Дому відгреагував на інцидент, який стався цими вихідними у Багдаді. Там, неподалік американського посольства, впала і вибухнула ракета, випущена із установки "Катюша".

Речник збройних сил Іраку заявив: ракету могли спрямувати з контрольованого проіранськими силами району Багдада. Відповідальності за це ніхто не взяв, але провокацію пов’язують з погрозами Ірану у бік США.

Разом з тим, державний секретар США Майк Помпео застерігає Тегеран: “Якщо хтось нападає на американські інтереси, ми однозначно відповімо належним чином”.

Нам не потрібна іще одна історія зі зброєю масового ураження в Іраку, що привела нас до найгіршого військового вторгнення

Попри рішучу риторику Білого дому, Конгрес вимагає більше інформації. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив: “Я закликаю держдеп і міноборони прийти сюди і пояснити нам, що відбувається, тому що ми не маємо гадки, яка загроза дійсно стоїть за тим, що написано в їх звітах”.

Сенатор-демократ Роберт Менендез занепокоєний повторенням сценарію з Іраком у 2003 році: “Нам не потрібна іще одна історія зі зброєю масового ураження в Іраку, що привела нас до найгіршого військового вторгнення, коли жодної зброї масового ураження не знайшли”.

Колишній керівник американських сил в Іраку і екс-директор ЦРУ Девід Петреус каже: Америка повинна намагатись змінити не режим в Ірані, а поведінку влади країни: “Думаю, ідею про вторгнення не розглядають серйозно. Думаю, ми мали б уже переконатись на прикладі Арабської весни, що наслідки зміни режиму – це не завжди те, на що ми сподівались”.

Якщо президент хоче втягнути США у війну на Близькому Сході, американці мають право знати про це

Беручи до уваги останні дії Ірану, чимало республіканців закликають більше довіряти адміністрації Білого дому.

Сенатор-республіканець Девід Салліван підкреслив: “Я підтримую дії адміністрації з посилення нашої військової присутності у регіоні. І це месседж Ірану - якщо вони будуть робити те, що й у 2004, 2005, 2006 роках, тобто вбивати й ранити тисячі наших військовиків в Іраку, ми матимемо можливість змусити їх заплатити за це”. Сенатор-республіканець Марко Рубіо також зазначив: “Це дуже просто. Якщо Іран нападе, буде війна. Якщо Іран не нападе, війни не буде”.

Але чимало демократів закликають бути стриманими. Сенатор-демократ Кріс Мерфі наголосив: “Я лише хочу чітко з’ясувати, для чого ми повинні тиснути Іран. Багато з нас думають, що така політикадуже незграбна, без чіткої кінцевої мети”.

Сенатор-демократ Чак Шумер каже: “Американський народ заслуговує знати, що відбувається. Якщо президент і республіканці у Конгресі планують втягнути США у конфлікт, чи навіть війну на Близькому Сході, американці заслуговують знати про це, знати причину”.

Минулого тижня лідерам Конгресу надали таємну інформацію. Брифінг для решти законодавців з обох партій запланований найближчими днями.

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