Трамп планує заборонити в'їзд деяким шукачам притулку

Адміністрація Трампа заявила в понеділок про посилення обмежень для шукачів притулку, що може значно зменшити кількість мігрантів із Центральної Америки, які мають право в'їхати до США таким чином.

Нове правило, опубліковане у Федеральному реєстрі, вимагає, щоб більшість мігрантів, які планують в’їжджати через південний кордон Америки, спочатку шукали притулку в країнах транзиту – у Мексиці, наприклад. Здебільшого лише у випадку відмови у третій країні шукачі притулку зможуть звернутися до Сполучених Штатів.

Cьогоднішні дії зменшать тягар нашої внутрішньої системи.

"Зрештою, сьогоднішні дії зменшать тягар для нашої внутрішньої системи через шукачів притулку, які не просять невідкладного захисту в першій доступній країні, економічних мігрантів, які не мають обґрунтованого страху переслідування, і транснаціональних злочинних організацій, торговців людьми та контрабандистів, які експлуатують нашу систему для збагачення", - заявив виконувач обов'язків Міністра внутрішньої безпеки США Кевін Макалінан.

Це правило набуде чинності негайно. Існують шанси, що плани Адміністрації Трампа викличуть резонанс, в тому числі і правовий. Відповідно до законодавства США, мігрантам дозволяється просити притулку на території Сполучених Штатів. Однак, існує застереження для тих, хто приходить через безпечні треті країни, тобто країни, з якими США уклали угоду. Агентство ООН з питань біженців частково визначає "безпечну країну", як "країну, в яких біженці можуть отримати притулок без загрози безпеці".

Але власні заяви Трампа про Мексику можуть поставити під сумнів визначення “безпечна країна”. Як повідомляє CNN, у своїх твітах Президент Трамп назвав Мексику "однією з найнебезпечніших країн світу" і заявив, що рівень вбивств у країні збільшився.

Тим не менш, адміністрація продовжує втілювати іншу міграційну політику, яка вимагає, щоб деякі шукачі притулку чекали на рішення у їхніх справах у Мексиці. Політику цю започаткували у січні, потім вона була оскаржена в суді. Зрештою, апеляційна інстанція дозволила адміністрації Трампа продовжувати повертати шукачів притулку до Мексики.

До слова, Президент Гватемали Джиммі Моралес відклав заплановану на сьогодні зустріч у Білому домі з Дональдом Трампом "через юридичні дії та спекуляції” щодо можливої угоди з питань безпеки, яка б надала Гватемалі статус третьої країни для шукачів притулку в США.

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