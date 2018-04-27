Трамп привітав історичний саміт Північної і Південної Корей

Лідери Північної Кореї і Південної Кореї обійнялись в п’ятницю, після того, як засвідчили свій намір працювати над «повною денуклаеризацією Корейського півострова» в день посмішок та рукостискань на першому Корейському саміті за більш ніж десять років.

Дві Кореї оголосили, що вони співпрацюватимуть зі США та Китаєм цього року з метою офіційно завершити Корейську війну 1950-х років і укласти угоду з встановлення «стабільного» та «непорушного» миру

Декларація включала обіцянки зі зменшення озброєння, припинення ворожих дій, трансформації кордону у мирну зону і початок багатосторонніх переговорів з іншими країнами, включаючи Сполучені Штати.

«Два лідери проголосили перед своїм 80-мільйонним народом і всім світом, що на Корейському півострові більше не буде війни і почалась нова ера миру», - йдеться в заяві.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін погодився відвідати столицю Північної Кореї цього року.

Президент Північної Кореї Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером з часу Корейської війни 1950-1053 років, який ступив на землю Південної Кореї після того, як потиснув руку своєму партнеру з перемовин в укріпленій демілітаризованій зоні.

Те, що Мун та Кім жартували і прогулювались разом постало на контрасті з минулорічними випробуваннями ракет з боку Південної Кореї і проведення найбільшого за всю історію ядерного випробування, яке спонукало міжнародну спільноту до введення санкції і посилило побоювання війни.

Ця зустріч перебує запланованій зустрічі президента США Дональда Трампа, яка може стати першою зустріччю діючих держав цих країн.

Трамп привітав Корейські переговори:

«Після нестямного року запуску ракет і ядерних випробувань, триває історична зустріч Північної та Південної Кореї. Гарні речі відбуваються, однак тільки час покаже», - написав він у Twitter.

Він згодом додав: «КОРЕЙСЬКА ВІЙНА МАЄ СКІНЧИТИСЬ! Сполучені Штати і весь їх ВЕЛИЧНИЙ народ має пишатись тим, що зараз відбувається в Кореї!».

В Китаї привітали заяви лідерів і наголосили, що Китай готовий активно просувати політичне вирішення конфлікту на півострові.

Прем’єр-міністр Японії також привітав саміт і сказав, що очікує від Північної Кореї конкретних кроків з виконання обіцянок.

Світові ринки позитивно відреагували на надії того, що саміт прокладе шлях до закінчення конфлікту на Корейському півострові. Акції в Сеулі зросли більш ніж на 1 відсоток, досягши найвищої позначки в цьому місяці, японський фондовий індекс Nikkei також зріс.

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