Трамп та Путін провели розмову напередодні 75 річниці Перемоги у Європі над нацистами

У четвер 7-го травня президенти США та Росії провели телефонну розмову з нагоди Дня Перемоги у Європі. Про це повідомили у Білому домі. День Перемоги у Європі відзначає дату, коли антигітлерівська коаліція прийняла беззастережну здачу збройних сил нацистської Німеччини.

"Президент Трамп та президент Путін обговорили прогрес на шляху до перемоги над пандемією коронавірусу. Президент Трамп підкреслив, що США докладають зусиль для того, що надати допомогу американцям всередині країни, і також готові надати підтримку будь-якій країні, яка відчуває потребу, включно з Росією. Президент Трамп вчергове підтвердив, що США прагнуть забезпечити ефективний контроль над озброєннями, що включає не лише Росію, але також і Китай, готові до подальших дискусій націлених на те, щоб уникнути витратної гонки озброєнь. Два лідери також обговорили інші двосторонні та глобальні питання", - повідомив у соціальній мережі Twitter спеціальний помічник президента США Джадд Діір.

Оприлюднене Кремле повідомлення з приводу розмови лідерів також відзначає, що "було акцентовано історичну значущість союзницьких відносин", які пов'язували народи у роки Другої світової війни і дозволили перемогти спільного ворога. Російське офіційне повідомлення згадує, що у розмові піднімались теми боротьби з тероризмом, врегулювання регіональних конфліктів, протидія епідеміям, та світовий ринок нафти.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп підтримав пропозицію російського лідера Володимира Путіна провести саміт за участю п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН. США також планують відновити переговори з Росією щодо контролю над озброєннями, в тому числі по історичному договору СНО-III, термін дії якого закінчується в лютому наступного року.

У березні Державний департамент США назвав російську організацію "Російський імперський рух" глобальним терористом. У повідомленні Держдепу з даного приводу відзначалось, що організація є "терористичною групою, яка надає бойову підготовку неонацистам та прихильникам ідеї вищості білої раси та грає помітну роль у спробах об'єднання однодумців у Європі та США у спільний фронт проти тих, кого вони вважають ворогами". МЗС Росії назвали рішення США пропагандистським.

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