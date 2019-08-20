Трамп заявив, що розглянув би повернення Росії до Великої вісімки

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що "з великою прихильністю" розглянув би ідею повернення Росії до складу Великої вісімки. Трамп заявив, що Росію було виключно з Великої вісімки через те, що Володимир Путін перехитрив Барака Обаму.

Здається, через те, що Путін перехитрив президента Обаму, він вважав, що членство Росії не є хорошою ідеєю. Він хотів прибрати Росію

"Тривалий час це була Велика вісімка. Тепер маємо Велику сімку. Під час багатьох наших розмов, говоримо про Росію", - сказав Трамп відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі. "Здається, через те, що Путін перехитрив президента Обаму, він вважав, що членство Росії не є хорошою ідеєю. Він хотів прибрати Росію" - додав Трамп.

"Я вважаю, що значно доречніше, щоб Росія була членом [Великої вісімки]. Має бути Велика вісімка, бо ми багато говоримо про речі, які стосуються Росії. Я однозначно можу уявити собі відновлення Великої вісімки, і якби хтось висунув таку пропозицію, я би однозначно був би схильний з великою прихильністю її розглянути", - заявив Трамп.

Журналіст видання VOX Аарон Рупар, коментуючи заяву Трампа щодо причин виключення Росії із Великої вісімки, назвав її "переписуванням історії".

"Росію було виключено через незаконну анексію Криму", - твітує Рупар.

Інші репортери також поспішили звернути увагу на відомі обставини виключення Росії із Великої вісімки.

Раніше президент США Дональд Трамп вже висловлювався за повернення Росії до Великої вісімки та звинувачував свого попередника Барака Обаму у анексії Росією Криму.

Як повідомляли у CNN, у червні 2018-го року Трамп позитивно відгукнувся про повернення Росії до Великої вісімки.

"Я думаю, що це було би добре для світу. Я думаю, що це було би добре для Росії. Я думаю, що це було би добре для США. Я думаю, що це було би добре для усіх країн, які зараз входять до Великої сімки. Думаю, що Велика вісімка була би краща", - наводять слова Трампа CNN.

Тоді ж Трамп заявив, що Барак Обами "дозволив Росії взяти Крим".

"Моє ставлення могло би бути зовсім іншим", - заявив тоді Трамп.

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