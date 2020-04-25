Трамп та Путін у спільній заяві вшанували переможців фашизму

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін зробили спільну заяву до 75-річчя історичної зустрічі американських і радянських військ в кінці Другої світової війни на річці Ельба в Німеччині, що ознаменувала поразку нацистського режиму. Заява опублікована в суботу Білим домом.

Ми віддаємо шану доблесті та мужності всіх, хто разом боровся за перемогу над фашизмом

Зустріч на Ельбі - епізод Другої світової війни, коли 25-го квітня 1945 року неподалік від міста Торгау на річці Ельба в Німеччині війська 1-го Українського фронту СРСР зустрілися з військами 1-ї армії США. В результаті зустрічі військ союзників залишки збройних сил нацистського рейху були розколоті на дві частини - північну і південну.

"Дух Ельби" - це приклад того, як наші країни можуть забути про розбіжності, встановити довіру та співпрацювати заради гідної мети. Сьогодні ми працюємо над вирішенням найважливіших викликів XXI століття, ми віддаємо шану доблесті та мужності всіх, хто разом боровся за перемогу над фашизмом. Їх героїчний подвиг ніколи не забудеться", - йдеться у спільній заяві.

Як відзначає видання The Wall Street Journal, спільні заяви є рідкістю і останнє мала місце у 2010-му році з боку тодішнього президента США Барака Обами та президента Росії Дмитра Медведєва.

У виданні відзначають, що рішення про спільну заява Трампа та Путіна стало суперечливим, бо у Держдепі та Міноборони США висловлювали скепсис з приводу намірів Росії та вказували на її дії в Україні, Сирії, її втручання у внутрішньополітичні процеси у США.

Історичну подію вшанував і міністр оборони США Марк Еспер.

"Сьогоднішній день знаменує 75-ту річницю зустрічі армій США та СРСР на річці Ельба, подію, яка поклала край агресії нацистів у Європі. Ми маємо вічно бути пильними, щоб захистити права людини, свободу та верховенство права. #WW2", - заявив глава Пентагону у Twitter.

Сьогодні посольство України у Німеччині вшанувало пам‘ять мільйонів українських воїнів, які героїчно віддали життя за звільнення Європи від нацизму. Про це йдеться у заяві посла України у Німеччині Андрія Мельника, яку він зробив у соціальній мережі Twitter.

"Вічная Пам‘ять Українським Героям", - відзначив Мельник.

Мельник також відзначив, що на відомому історичному фото пов'язаному із Зустріччю на Ельбі увічнені українець Олександр Сільвашко та американець Вільям Робертсон.

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