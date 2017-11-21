Розмова Трампа і Путіна зосереджувалася на Сирії та Україні – Білий дім

За повідомленням Білого дому, у вівторок президенти США і Росії провели телефонну зустріч.

На порядку денному розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна – питання Сирії, України, Ірану та Північної Кореї.

Про це повідомляє агентство Associated Press, з посленням на прес-службу Білого дому.

Президенти провели кілька неформальних бесід минулого тижня за лаштунками саміту у В’єтнамі. Вони погодили низку принципів щодо майбутнього розтерзаної війною Сирії.

Телефонна розмова відбулася через день після того, як Путін зустрівся у Сочі з президентом Сирії Башадом Асадом.

Докладнішу інформацію про сьогоднішню телефонну розмову «Голос Америки» повідомить після прес-брифінгу у Білому домі через кілька годин.