Трамп про майбутню зустріч з Путіним: "Світ має жити дружно"

Державний секретар США напередодні однозначно заявив, що США "відкидають окупацію Криму"

Президент США Дональд Трамп сподівається, що зустріч із Володимиром Путіним буде "чудовою". Про це він заявив, у відповідь на запитання ЗМІ щодо його очікувань від саміту.

"Світ має почати жити дружно (The world has to start getting along - прим. ГА)”, - заявив Дональд Трамп, говорячи про теми спілкування із Путіним.

Коментар президента США прозвучав під час його візиту до штату Вісконсин.

Раніше офіційний Вашингтон та Москва синхронно заявили про місце та час проведення зустрічі президентів Росії та США. Саміт лідерів відбудеться 16-го липня у Фінляндії.

Президент США напередодні заявив, що Україна буде одним із питань які можуть обговорюватись на зустрічі із Путіним

Президент США напередодні заявив, що Україна буде одним із питань які можуть обговорюватись на зустрічі із Путіним. При цьому низка критиків президента висловили побоювання, чи не стане Україна жертвою домовленостей між США та Росією щодо повернення останньої до складу "Великої вісімки" без повернення Криму під контроль України.

Сам Державний секретар США напередодні однозначно заявив, що США "відкидають окупацію Криму".

Раніше у травні Державний секретар США наголосив, що на посаді голови ЦРУ побував з візитом на Донбасі, і вважає незаконну анексію Криму Росією надзвичайно серйозним питанням. Тоді Помпео заявив, що Росія захопила 5-ту частину України і США не можуть про це забути.

Дивіться також: Держдеп перелічив реформи в Україні, за втіленням яких уряд США стежить з особливою пильністю