53% республіканців вважають Трампа легітимним президентом і не вірять у його програш на виборах - опитування

Більшість республіканців вважають, що Дональд Трамп залишається легітимним президентом США і що його перемога на виборах 2020 року затьмарена нечесним голосуванням. Про це свідчить нове опитування Reuters-Ipsos.

За результатами дослідження, 53% республіканців вважають Трампа "справжнім президентом" попри те, що він поступив Байдену торік на майже 7 мільйонів голосів за абсолютним підрахунком голосів та у Колегії вибірників, а 61% - вірять, що вибори у попереднього глави Білого дому були "вкрадені".

Не підтверджену фактами думку про це Дональд Трамп озвучує своїм прихильникам від дня виборів. Він привітав результати опитування словами: "Я завжди знав, що Америка - розумна!"

Такі результати свідчать про подальшу підтримку консервативної бази виборців Трампа та вплив політика на них, відзначає The Hill. При цьому, The Guardian нагадує, що 45-й президент США та його прибічники продовжують "просувати безпідставвні теорії змови у консервативних виданнях" попри те, що десятки американських судів відкинули позови команди Трампа щодо фальсифікацій на виборах.

"Суди США на федеральному та місцевому рівнях послідовно заявили, що не мають свідчень, що голосування було скомпрометоване або підтасоване під час президентських виборів, відкидаючи необгрунтовані заяви про масові фальсифікації, які просував Трамп та його прихильники", - пише видання.

Водночас, через півроку після виборів у листопаді, зусиллями команди Трампа та частини консервативних політиків, суди деяких штатів розпоряджаються провести перерахунок частини голосів. Зокрема, як пише AP, йдеться про окремі округи Джорджії, Нью-Гемпшира, Аризони, Мічигану. Але ці перерахунки "навряд чи змінять" результати виборів, адже "усі голоси вже підраховано, а в деяких місцях - перераховано". Натомість, як пише агенція, такі перерахунки покликані розворушити й мобілізувати електорат республіканців.

Участь в опитуванні Reuters/Ipsos взяли понад 2 тисячі дорослих американців, а похибка складає 3,7 відсоткових пункти для тих опитаних, що називають себе демократами, 4,1 відсоткових пункти для республіканців і 8 відсоткових пунктів для "незалежних", хто не асоціює себе із двома партіями.

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