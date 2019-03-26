Трамп пообіцяв розслідувати тих, хто стоїть за розслідуванням щодо Росії

Президент США Дональд Трамп і республіканські союзники в Конгресі пообіцяли в понеділок провести власні розслідування його видатних критиків і тих, хто стоїть за розслідуванням зв'язків між кампанією 2016 року і зусиллями Росії зірвати вибори на користь Трампа.

«Є багато людей, які зробили дуже злі речі, дуже погані речі, я б сказав, що зрадницькі речі проти нашої країни, – сказав Трамп, не уточнивши, про кого говорить. – Ці люди обов'язково будуть розглянуті».

У ході розслідування багато демократів неодноразово заявляли свою думку про те, що близьке оточення Трампа змовилося з Росією і що пізніше президент намагався ухилитися від правосуддя.

Коментарі з’явилися після того, як міністр юстиції Вільям Барр опублікував підсумок висновків спеціального прокурора Роберта Мюллера з вичерпного 22-місячного розслідування, що призвело до десятків обвинувальних актів, а також угод про співпрацю зі слідством деяких із найближчих колишніх помічників Трампа.

Протягом майже двох років Трамп неодноразово називав розслідування спеціального прокурора «полюванням на відьом». Після завершення розслідування президент сказав: «Ми ніколи не можемо дозволити цьому повторитися з іншим президентом».

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