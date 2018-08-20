Трамп розповів про "національну ганьбу" США

Президент США Дональд Трамп у понеділок у серії повідомлень у соціальній мережі Twitter заявив, що слідство щодо втручання Росії у політичні процеси у США, яке очолює спеціальний прокурор Роберт Мюллер є "національною ганьбою" Америки.

Коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що один із співробітників Білого дому надав слідству 30 годин свідчень, Трамп відзначив, що свідчення були надані з його відома і звинуватив слідство у однобокості.

Вони отримують насолоду, руйнуючи життя людей, і відмовляються поглянути на реальну корупцію з боку Демократів

"Збезчещений та дискредитований Роберт Мюллер та вся його команда розлючених демократів понад 30 годин спілкувались, лише з мого дозволу заради забезпечення прозорості, з радником Білого дому. Якщо комусь потрібно стільки часу, то ця людина знає, що немає ніякої змови з Росією і просто каламутить воду. Вони отримують насолоду, руйнуючи життя людей, і відмовляються поглянути на реальну корупцію з боку Демократів - на їх брехню, на звільнення та видалені е-мейли і дуже багато іншого! Розлючені демократи в команді Мюллера намагаються вплинути на результати виборів! Це національна ганьба!", - заявив Трамп.

У листопаді у США відбудуться проміжні вибори до законодавчих органів. Відповідно до опитувань Демократична партія США користується більшою підтримкою виборців.

Раніше з ФБР було звільнено одного із провідних агентів у слідстві щодо використання Гілларі Клінтон особистої електронної пошти (протягом певного періоду) та російського втручання. Агент Строк був звільнений після того, як надбанням громадськості стали його особисті повідомлення в яких він, серед іншого, писав про неприпустимість обрання Трампа президентом США та "страховку" на випадок, якщо це все ж станеться.

Також стало відомо про збереження контактів між ФБР та автором скандального досьє складеного на замовлення Демократичної партії США.

То де змова? Вони вигадали "злочин" під назвою змова, а коли виявилось що нічого немає, заговорили про перешкоджання правосуддю

Президент США у понеділок також заявив, що його звинувачують у вигаданих злочинах, а самі звинувачення довільно чергуються, щоб виставити його винним у будь-якій ситуації.

"То де змова? Вони вигадали "злочин" під назвою змова, а коли виявилось що нічого немає, заговорили про перешкоджання правосуддю (ще одна вигадка, якої ніколи не було). А якщо ви даєте здачі, або кажете щось погане про облудне Полювання на відьом (цим терміном президент США позначає розслідування очолювання Робертом Мюллером - прим. ГА), вони кричать "Перешкоджання правосуддю!", - поділився думкою президент США.

У понеділок може бути винесено рішення присяжних у справі Пола Манафорта, колишнього очільника президентської кампанії Трампа, за звинуваченням у банківських махінаціях та ухилянні від сплати податків. Звинувачення було висунуто спеціальним прокурором Мюллером.

Окремі оглядачі вважають, що критичні щодо спеціального прокурора Мюллера заяви президента можна розцінювати, як спробу впливу на присяжних.

Дивіться також: Чи має бути межа у свободі висловлювань онлайн? Думки експертів