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США

Трамп зустрівся із главою Twitter попередньо розкритикувавши соцмережу за "політичні ігри"

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Президент звинувачує Twitter та інші соцмережі у дискримінації консерваторів

Президент США Дональд Трамп у вівторок 23-го квітня зустрівся із главою популярної соціальної мережі Twitter. Раніше цього ж дня Трамп висловився за створення нових і «справедливіших» соціальних мереж на тлі дискримінації, якій, за словами президента, його піддає Twitter.

"Чудова зустріч у Білому домі після обіду з @Jack з Twitter. Обговорили чимало тем щодо їх платформи, та світу соціальних мереж загалом. Я зацікавлений у подальшому відкритому діалозі!", - відзначив Трамп на своїй сторінці у соцмережі.

Потрібно більше компаній, які б допомагали поширювати інформацію, і щоб ці компанії були справедливішими
Дональд Трамп

Раніше у вівторок президент США привітав ініціативу законодавців, які викликали для надання свідчень глав декількох технологічних компаній у зв'язку з різними скандалами.

У серії повідомлень у Twitter Трамп відзначив, що Twitter недобре ставиться до нього через його належність до Республіканської партії, та відзначив, що Twitter грає у "політичні ігри". Він також відзначив, що компанія загалом дискримінує та видаляє користувачів.

"Потрібно більше компаній, які б допомагали поширювати інформацію, і щоб ці компанії були справедливішими", - також відзначив президент США.

"Не дивно, що Конгрес хоче втрутитися, і йому слід це зробити", - написав Трамп у Twitter.

Акаунт Трампа в Twitter є одним із найпопулярніших - на нього підписані майже 60 мільйонів користувачів - однак президент нерідко критикував цю компанію та інші соцмережі за упереджене ставлення до консерваторів.

Він звинувачує Twitter та інші технологічні компанії у пригніченні помітності акаунтів видних республіканців, хоча і не наводить жодних доказів на користь цих тверджень.

Twitter наполягає, що твердо слідує принципу свободи слова і бореться з окремими проявами упередженості в своїх алгоритмах. Глава компанії Джек Дорсі також зазначає, що жодної статистичної різниці в кількості переглядів постів демократів і республіканців немає.

Зусилля компанії з боротьби зі спамом і модерації постів допомагають залучати більше користувачів і рекламодавців

Ні Twitter, ні Білий дім не відповіли на запити про коментар.

Twitter у вівторок відзвітував про результати своєї діяльності в першому кварталі 2019 року. Квартальний прибуток компанії перевищив очікування аналітиків. Також повідомляється про несподіване зростання місячного числа активних користувачів.

Це може свідчити, що зусилля компанії з боротьби зі спамом і модерації постів допомагають залучати більше користувачів і рекламодавців.

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