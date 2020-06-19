Twitter позначив допис Трампа, Facebook усунув один з дописів кампанії президента

Соцмережа Twitter знову позначила допис президента Дональда Трампа як перекручування фактів. Цього разу йдеться про відеоролик із логотипом критичного до Трампа телеканалу CNN із буцімто заголовком: "Термінові новини: Переляканий малюк тікає від расистської дитини".

Після того подається повніше відео, де видно, як діти перед тим обіймаються, а потім починають гратись і бігати. Відео натякає на неправдиве висвітлення расової проблеми у США через ЗМІ і закінчується словами: "Америка - не проблема. А от фейкові новини - так".

Речник Twitter заявив CBS, що відео було позначене «з метою надати більше контексту» у відповідності до політики компанії щодо зміненого контенту.

Соцмережа позначила допис як "маніпулювання фактами". У поясненні йдеться: "про це популярне у соцмережі відео дружби двух малюків телеканал CNN зробив репортаж у вересні 2019 року. У четвер президент поділився версією відео, яку, за заявами багатьох журналістів, перемонтували й підробили із неправдивим заголовком CNN".

Пізніше президент Трамп написав: "Чому демократам дозволено робити фейкові та підробні реклами. Їх потрібно виявляти. Вони нічого не зробили, коли мали шанс. Я зробив НАБАГАТО більше, ніж будь-який президент за перші 3,5 років!"

Схожа ситуація сталась у травні. Можливість голосувати поштою на виборах президента 2020 року з огляду на пандемію президент описав так: "Жодних шансів, що голосування через пошту не буде фальсифікацією. Поштові скриньки пограбують, бюлетені підроблять, нелегально роздрукують і підпишуть".

Тоді соцмережа додала позначку: "Отримайте факти про голосування поштою". У відповідь на це Трамп затвітив: "Твіттер втручається у вибори президента і придушує свободу слова".​

Також у четвер Фейсбук зняв рекламний пост передвиборчої кампанії Дональда Трампа через порушення правил платформи щодо мови ненависті, а саме – використання символу, який нагадує нацистський без контексту, який би засуджував чи обговорював його використання.

Ідеться про перевернутий трикутник, символ, який є практично ідентичним до того, що раніше використовувався нацистами для позначення політичних в’язнів у концентраційних таборах. Зображенням цього символу кампанія Трампа проілюструвала пост із засудженням "небезпечних крайньо-лівих груп".

У травні президент Трамп критикував соціальні медіа за те, що вони, за його словами, отримали "неконтрольовану" владу та застосовують цензуру.

28 травня він підписав указ, який зобов'язує наглядовий орган, Федеральну комісію зі зв'язку, дати роз'яснення з приводу Частини 230 Закону про порядність у ЗМІ, який, за рідкісним винятком, звільняє соцмережі від будь-якої юридичної відповідальності за матеріали, що публікують користувачі.

В середу Міністерствю юстиції США оприлюднило запропоновані поправки до закону про обов’язки соцмедійних компаній, які, в разі прийняття, ускладнять можливість соцмедійних компаній регулювати контент.

Дії Twitter зі своїми дописами Трамп розцінив як редакційні, а отже компанія та інші соцмережі, на його думку, мають нести відповідальність за контент, який розміщується на їх платформах.

У компанії Twitter указ президента назвали "спробою односторонньо підірвати свободу слова в інтернеті". А експерти заявили, що використання нового указу президента залишиться на розсуд суду у кожному конкретному випадку. Проте він дає можливість адміністрації боротись із соцмережами, якщо вони намагатимуться модерувати чи перевіряти факти у дописах.

Метт Шруерс, президент Асоціації комп’ютерної й комунікаційної індустрії, заявив: "Важливо розуміти, що право на свободу слова, закріплене у Першій поправці до Конституції, захищає можливість громадян і бізнесів вільно говорити без обмежень з боку влади. Але це не захищає владу від громадян і не обіцяє, що слова людини не перевірять привселюдно".

Тоді ж засновник Facebook Марк Цукерберг фактично виступив на боці президента. В інтерв’ю американським медіа він заявив, що соцмережі не повинні виступати "суддями правди" і "вирішувати, що правда, а що ні".

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