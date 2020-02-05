Трамп у промові до Конгресу: "Найкраще - попереду!"

У ході промови "Про стан держави", виголошеної у вівторок перед обома палатами Конгресу США, президент жодним словом не згадав імпічмент. У середу, як очікується, Сенат виправдає президента США за результатами процесу щодо імпічменту, в якому сторона обвинувачення не отримала можливості представити нові докази та викликати свідків.

Як і анонсували у Білому домі та Республіканській партії, президент США акцентував промову на досягненнях своєї адміністрації у царинах економіки, посилення збройних сил, протидії тероризму, працевлаштування американців, особливо представників меншин, посиленні збройних сил та кроках на зустріч більшій соціальній захищеності громадян.

При цьому Трамп протиставив досягнення у сфері покращення добробуту американців спадку попередньої адміністрації.

"Важко повірити, що середній рівень безробіття за моєї адміністрації нижчий за будь-якої іншої адміністрації в історії нашої країни. Як би ми не скасували провальну економічну політику попередньої адміністрації, світ не став би свідком великого економічного успіху Америки", - заявив Трамп, - "За попередньої адміністрації, понад 10 мільйонів осіб почали використовувати талони на харчування. За моєї адміністрації, 7 мільйонів відмовились від них і 10 мільйонів перестали потребувати соціальних виплат (welfare)".

Трамп закликав законодавців працювати над покращенням доступу до медичних послуг, зміною міграційної системи та протиставив власну політику у царині імміграції провальним, на його думку, підходам, які сповідають політики-демократи.

На кінець промови Трамп наголосив на тому, що Америка має величезний потенціал зростання.

"Ця країна - наше полотно і наш шедевр. Ми дивимося у майбутнє і бачимо безмежні обрії, які чекають відкривачів. Наші найяскравіші відкриття ще не відомі. Найзахопливіші історії - ще не розказані. Найславетніші подорожі - ще не здійснені. Американське сторіччя, американський епос, американська пригода, лише почались! Наш дух - все ще молодий; сонце досі сходить; божа благодять ще сяє; і, мої любі американці, найкраще - ще попереду!", - заявив президент США.