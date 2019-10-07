"США покинули союзника напризволяще". Рішення Трампа щодо курдів, Сирії розкритикували його найближчі прихильники

Вони ніколи не просили нас воювати замість них - лише просили про інструменти самозахисту. Вони - вірні союзники. Їх не можна покидати

Президенту США Дональду Трампу доводиться відстоювати рішення вивести війська із північної Сирії після того, як його розкритикували представники Республіканської та Демократичної партії, включно із близькими союзниками самого президента.

"Настав час нам вибратись із цих дурних нескінченних воєн, чимало з яких мають племінних характер, і повернути наших солдат додому. Ми будемо боротися там, де нам вигідно, і боротись лише до переможного кінця", - написав Трамп у Twitter у понеділок вранці.

Раніше в адміністрації Трампа заявили, що Туреччина незабаром розпочне виконувати свої плани щодо проведення наступальної операції на півночі Сирії.

Курди боролись разом з нами, але їм за це платили величезні гроші та надали багато техніки. Вони борються з Туреччиною протягом десятиріч

"Збройні сили не будуть підтримувати цю операцію, або брати участь у ній, і сили США, перемігши "халіфат" ІДІЛ, більше не будуть перебувати поблизу", - повідомили у Білому домі, пославшись на телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Трамп у понеділок написав, що подальша підтримка курдських сил обходиться надто дорого.

"Курди боролись разом з нами, але їм за це платили величезні гроші та надали багато техніки. Вони борються з Туреччиною протягом десятирч", – написав президент.

Демократи зустріли рішення Білого дому різкою критикою.

Впливовий сенатор-демократ Марк Ворнер заявив про втрату довіри до США на міжнародній арені.

"Курди у Сирії підтримували США у війні проти ІДІЛ, а президент США щойно зрадив їх повідомленням у Twitter. Це призведе до подальшої дестабілізації регіону та негативно позначиться на США у майбутньому. Як хтось може довіряти США при цьому президенті?" - твітує Ворнер.

Рішення Трампа зустріло критику і з боку його близьких союзників. Деякі оглядачі навіть вбачають "зраду" у рішенні США залишити курдів на самоті під час військової операції Туреччини.

"Покинувши курдів ми подали найбільш небезпечний сигнал - Америка є ненадійним союзником. Лише питання часу, коли Китай, Росія, Іран, КНДР почнуть діяти небезпечно", - твітує важливий союзник Трампа у питанні протидії імпічменту сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Мені шкода американців та союзників, які принесли жертви, щоб знищити халіфат ІДІЛ, бо це рішення фактично гарантує відродження ІДІЛ. Дуже прикро. Дуже небезпечно. Можливо президент Трамп втомився від боротьби із радикальним ісламом. Але вони не втомились від боротьби з нами", - також відзначив Грем.



Президента США розкритикував і близький до нього телеведучий Майк Гакабі, колишній губернатор штату Арканзас.

"Загалом я підтримую президента у питаннях зовнішньої політики і не хочу, щоб наші військові воювали в інтересах інших країн, але полишати курдів це величезна помилка. Вони ніколи не просили нас воювати замість них - лише просили про інструменти самозахисту. Вони - вірний союзник. Їх не можна покидати", - заявив Гакабі через Twitter.





Трампу дісталося і від інших республіканців.

"Ми завдали удару по ІДІЛ, використовуючи курдів як сухопутні війська. Тепер ми залишили їх, і їм загрожує знищення від рук турецьких військових. ІДІЛ також може відродитись, коли звільняться тисячі їх ув'язнених бійців через те, що їх вартові-курди вимушені будуть переключитись на війну із Туреччиною", - твітує сенатор-республіканець, екс-кандидат у президенти від Республіканської партії Марко Рубіо.

"Зрадою" назвав рішення Трампа і сенатор-республіанець Мітт Ромні.

"Це рішення говорить, що Америка ненадійний союзник; воно сприяє відродженню ІДІЛ; за ним прийде чергова гуманітарна катастрофа", - твітує Ромні, який належить до кола критиків Трампа у Республіканській партії.

У Сирійських демократичних силах заявляють, що американські сили "залишили райони на кордоні з Туреччиною", та звинувачують Вашингтон у невиконанні зобов'язань відповідно до угоди з Туреччиною, яка передбачала, що курдські бійці розберуть частину оборонних споруд на кордоні, щоб заспокоїти Анкару.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина з моменту початку конфлікту підтримує територіальну цілісність Туреччини і "продовжить це робити".

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