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США

Рішення щодо Сирії буде «відносно скоро» - Трамп

  • Голос Америки

Президент Трамп у четвер повідомив, що вирішить «відносно скоро», як відповісти на ймовірну хімічну атаку в Сирії.

Про це повідомляє видання The Hill.

«Тепер, ми маємо винести деякі чергові рішення, і вони будуть зроблені відносно скоро», - сказав президент Трамп у розмові з кореспондентами у Білому домі.

Зі слів президента стало ясно, що незважаючи на його обіцянку здійснити ракетний удар по Сирії 24 години тому, жодних рішень стосовно американської відповіді на хіматаку поки що не винесено.

Президент Трамп сказав, що візьме участь у нараді, яка відбудеться в четвер, на якій обговорюватимуться всі можливі опції.

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