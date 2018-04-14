Трамп втрачає можливість зменшити вплив Китаю в Південній Америці - CNBC

Саміт країн Америки – велике зібрання лідерів країн регіону, включаючи Мексику та Бразилію, розпочався у п’ятницю в Лімі, Перу.

Спочатку планувалось, що президент США Дональд Трамп приєднається до саміту, однак він мусив залишитись в США, щоб «керувати відповіддю США в Сирії» після повідомлень про проведену там хімічну атаку. Замість Трампа на саміт прибув віце-президент США Майк Пенс, повідомляє CNBC.

Це вперше за 24-річну історію саміту, що в ньому не взяв участі президент США. Це також втрачена можливість зменшити вплив Китаю в регіоні, наголошує видання.

Прямі інвестиції Китаю до Латинської Америки зросли більш, ніж на 110 мільярдів доларів з 2003 по 2016, і основне зростання припадає на період з 2012 по 2016 роки, повідомляє агентство з посиланням на дані Atlantic Council.

"Китай має можливості збільшувати вплив. Частково це через нестачу уваги від США. США останнім часом більше переймаються світовими подіями", - стверджує Шон Майнер, аналітик Atlantic Council.

Майнер наголошує, що Китай інвестує до енергетики регіону, транспорту та технологічних галузей. Він відзначив, що 80 відсотків китайських інвестицій до Латинської Америки надходить від державних компаній.

"США залишаються основним союзником (країн Латинської Америки)", - говорить Моніка де Бойль, провідний дослідник Peterson Institute for International Economics. "Однак, мало країн добре оцінюють адміністрацію Трампа, - наголосила дослідниця, - складається відчуття, що США не мають стратегії стосовно Латинської Амерки".

На думку дослідниці, великим ризиком саміту, до того як Трамп скасував свою участь, було те, що Трамп, стукаючи по столу, вимагатиме від керівників Латинської Америки співпрацювати зі США проти Китаю.

"Ми знаємо, що Трамп – не найбільш дипломатична людина в світі", - погоджується О’Ніл з Council on Foreign Relations.

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