Трамп закликав губернаторів відкрити всі церкви у США, інакше обіцяє зробити це примусово

Президент Дональд Трамп закликав губернаторів штатів відкрити в ці вихідні всі місця відправлення релігійних обрядів, які були закриті через пандемію коронавірусу. Інакше він попередив губернаторів, які вирішили, що "магазини алкоголю та клініки, що роблять аборти, життєво необхідні, але не віднесли туди будинки молитов", що скористається президентською владою і примусово відкриє храми на території всієї країни.

Виступаючи на прес-брифінгу в Білому домі, президент заявив, що культові споруди - церкви, синагоги, мечеті та інші доми молитов - життєво важливі для людей, тому їх необхідно якомога швидше знову відкрити для широкого загалу.

"Священослужителі, пастори, раббини, імами та інші релігійні лідери переконаються, що їхня паства дотримується безпеки під час зборів і молитов", - заявив Трамп. Центр із контролю й профілактики захворювань США випустив рекомендації із дезінфекції храмів і модифікації служб.

Місця відправлення релігійних обрядів були закриті владою штатів у межах боротьби проти COVID-19. Чимало церков почали проводити служби онлайн. Тепер, оскільки в багатьох штатах країни рівень захворюваності знижується, там починають поступово відкривати економіку, проте в багатьох випадках храми поки залишаються закритими.

Трамп попередив губернаторів, що він може примусити їх відкрити храми, не уточнивши, на якій підставі він це зробить.

"Якщо губернатори цього не зроблять, я змушу їх [відкрити храми]", - заявив президент, додавши, що Америка зараз особливо потребує молитов.

Водночас, виступаючи на брифінгу після Трампа Доктор Дебора Брікс, яка координує зусилля Білого дому із протидії коронавірусу, заявила, що рішення про відкриття храмів залишається за губернаторами і релігійними лідерами.

Організація, що захищає релігійні права у США, First Liberty, привітала розпорядження президента, але Національна Рада Церков назвала рішення відкрити храми зарано "безвідповідальним". Так само більшість мусульманських громад заявили, що не відкриють мечеті у найближчі дні.

Опитування Nationscape, проведене Democracy Fund та Університетом Каліфорнії, свідчить, що 48% американців, які відносять себе до будь-якої з конфесій, сказали, що готові іти на службу, якщо це буде безпечно. Цифри значно залежать від конфесії і раси: 63% білих євангелістів готові повернутись до храмів, серед мусульман це 50%, серед білих католиків - 47%, серед чорношкірих протестантів - 46%, серед латиноамериканців-католиків 38%, серед євреїв - 33%.

Водночас, опитування ABC News/Ipsos засвідчило різницю за політичними поглядами: 73% республіканців готові повернутись до відвідування церкви, поки серед демократів це 20%.

У процесі розроблення рекомендацій для релігійних громад адміністрація Трампа консультувалась найбільше із євангелістами. Євангелісти складають до чверті від електорату Трампа. У 2016 році за нього проголосував 81% людей, які сповідують цю течію християнства.

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