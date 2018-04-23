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США

З'явились докази ночі, проведеної Трампом у Москві в 2013-му році - ЗМІ

Видання Bloomberg оприлюднило докази того, що Дональд Трамп таки провів ніч у Москві у листопаді 2013-го року, попри те, що сам президент США буцімто заперечував цей факт у розмові із колишнім директором ФБР Джеймсом Комі.

Раніше про те, що Трамп дійсно провів ніч у Москві, членам Конгресу США розповів його колишній тілоохоронець, який також заявив, що у Москві Трампу пропонували відправити до його номеру в готелі жінок, але сам майбутній президент США розсміявся у відповідь на таку пропозицію.

Згідно з даними про перельоти Трампа, які отримали Bloomberg, він провів у Москві час із ранку п'ятниці 8-го листопада і до ранку неділі. Трамп зупинявся у готелі Ritz-Carlton.

У Москву Трамп прибув для проведення конкурсу Miss Universe.

Скандальне досьє, складене колишнім співробітником британських спецслужб напередодні виборів у США на замовлення противників Трампа, серед іншого, містить закиди, що під час відвідин Москви у 2013-му році російські спецслужби буцімто задокументували неналежну поведінку з його боку. Ті хто вірить у подібні закиди, вказують, що Росія тоді могла отримати компромат проти Трампа, який використовує і зараз.

Напередодні проведення конкурсу у 2013-му році Трамп у своєму Twitter активно твітував про очікування від його проведення.

"Думаєте, Путін прийде на конкурс Miss Universe у листопаді в Москві - і якщо так, то чи стане він моїм найкращим другом?", - твітував серед іншого Трамп.

Під час самої події Трамп поділився з читачами у Twitter захватом від її проведення.

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Україна серед головних тем обговорення між Трампом та Макроном. Відео
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Україна серед головних тем обговорення між Трампом та Макроном. Відео

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