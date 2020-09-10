Трамп представив список нових кандидатів до Верховного суду США - лідер демократів у Сенаті заявив, що їх не підтримують американці

Президент США Дональд Трамп у середу офіційно представив список з ще 20 осіб на додаток до початкового списку кандидатів до Верховного суду. Серед претендентів виявилися троє діючих сенаторів-республіканців. Кандидати до Верховного суду США висуваються американськими президентами та проходять процес узгодження законодавцями у Сенаті США. Здатність президента номінувати суддів залежить від виходу чинних суддів, які служать фактично довічно, у відставку. Таким чином різні президенти мають різні можливості формувати суддівський склад. Під час виборчої кампанії 2016-го року Трамп наполягав на тому, що номінуватиме суддів, які мають консервативні погляди.

Виступаючи в залі дипломатичних прийомів Білого дому, Трамп зачитав список з 20 імен, серед яких - генеральний прокурор штату Кентуккі Деніел Кемерон, а також сенатори Тед Круз (колишній суперник Трампа на президентських виборах 2016 року), Том Коттон і Джош Хоулі.

Президент уточнив, що 20 нових кандидатур були оголошені на додаток до раніше представленого списку 25 кандидатів на посади верховних суддів.

Трамп використав свій виступ для критики на адресу свого конкурента на майбутніх виборах - Джо Байдена, який поки не оголошував імена своїх кандидатів до Верховного суду. За словами Трампа, кандидати, яких хоче запропонувати Байден, дотримуються настільки «екстремістських лівих поглядів, що вони не витримають перевірки».

У Республіканській партії привітали список Трампа.

"Чудовий перелік консервативних юристів та успішних американців, який можна розглядати на майбутні вакансії у Верховному суді. Прекрасна робота президента Трампа та його команди", - твітує впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є близьким до президента США.

Демократи засудили те, що Трамп включив до списку кандидатів людей, які дотримуються вкрай консервативних поглядів. Так, колишній помічник Гілларі Клінтон і директор правозахисної організації Demand Justice Браян Феллон написав у своєму Твіттері, що «включаючи в список таких людей, як Круз і Хоулі, Трамп ясно демонструє, що буде означати нове правосуддя Трампа».

"Імена потенційних претендентів до Верховного суду США у списку Трампа - це саме той тип суддів, яких більшість американців не хочуть у високому суді", - заявив про кандидатури Трампа лідер демократів у Сенаті США Чарльз Шумер.

Шумер також заявив, що "радикальні кандидати від Трампа до Верховного суду продовжили б спроби скасувати важливий прогрес, якого Америка досягла за останні 50 років у царині свободи жінок щодо репродуктивного здоров'я, позбавили б хворих із хронічними хворобами важливого захисту, та завдали би удару по трудових, громадянських свободах та довкіллю".

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