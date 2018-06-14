Трамп вважає, що Росія має бути в G7, бо він за вечерею міг би сказати Путіну вийти з України

Під час спілкування з кореспондентом Fox News на борту президентського літака, Дональд Трамп розповів, чому він хотів би бачити Росію в "Групі Семи".

Президент США наголосив, що питання про можливість повернення Росії до "Групи Семи" не стояло на порядку денному переговорів G7 в Канаді.

"Чотири чи п’ять років тому вони виключили Росію, і журналіст запитав мене: "як ви вважаєте, чи було б краще з Росією?", - я сказав: "Абсолютно", - наголосив президент Трамп.

"Це питання, звичайно, не було виставлене на голосування. Це питання прозвучало від журналіста, стосовно того, чи G8 краще від G7. Багато людей зі мною погоджуються", - додав він, навівши приклад Італії, прем'єр-міністр якої підтримує ідею повернення Росії до G7.

Якщо б Володимир Путін сидів поряд зі мною за столом замість когось за вечерею, напередодні, в Канаді, я міг би сказати: "Зроби мені приємність - вийди з Сирії, зроби мені приємність - вийди з України, тобі там не місце

"Коли я сидів поряд з іншими, наприклад, з новим прем’єр-міністром Італії. Він – чудова людина, ми мали чудові стосунки. Між іншим, він погоджується зі мною стосовно Путіна", - заявив президент США.

Трамп переконаний, що в особистому спілкуванні він міг би досягти значного прогресу у відносинах з Росією.

"Ми витратили близько 25% часу, говорячи про Росію, і я сказав собі: "Чи не краще було б, якщо б вони були тут? Я не за Росію, я за Сполучені Штати. Ось, наприклад, якщо б Володимир Путін сидів би поряд зі мною за столом замість когось, за вечерею, напередодні, в Канаді, я міг би сказати: "Зроби мені приємність - вийди з Сирії, зроби мені приємність - вийди з України, тобі там не місце. Гадаю, у мене, ймовірно, були б гарні стосунки з ними, або розмова була б краща, аніж по телефону", - переконаний Дональд Трамп.

"Хочу навести такий приклад: якби він був на тій зустрічі, я міг би просити його робити те, що добре для світу, добре для країни, добре для нього", - наголосив президент США.

Подивіться що він зробив Обамі з Кримом? Він забрав Крим, він забрав частини України!

Відповідаючи на питання журналіста стосовно того, чи варта Росія повернути собі місце в G7 після того, що Путін зробив проти США, Трамп наголосив, що Путін не мав належної поваги до адміністрації Обами.

"Я не хочу ні за кого вступатись, я просто хочу сказати, що він не поважав наше керівництво раніше, він по ним "пройшовся". Подивіться що він зробив Обамі з Кримом? Він забрав Крим, він забрав частини України!", - зауважив Трамп.

"Він (Путін) не поважав наше керівництво, - наголосив президент США. - Коли люди кажуть: "Подивіться, що він зробив!", - то він зробив це Обамі. Обама мав не допустити, щоб це сталось".

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