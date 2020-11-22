Єдина надія Трампа на перемогу над Байденом може зберігатись у скасуванні складного процесу затвердження результатів виборів

Кампанія президента Трампа програла кілька судових позовів щодо оскарження результатів виборів на окремих дільницях у США.

Після того, як більшість американських ЗМІ спрогнозували перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, кампанія Трампа та їхні союзники-республіканці активізували зусилля, щоб не дозволити представникам місцевих влад затвердити результати виборів у ключових штатах, які вони ставлять під сумнів.

Через суди кампанія Трампа намагається зупинити процес затвердження результатів виборів. Таким чином вони підштовхують законодавчі органи у місцевих радах окремих штатів, де більшість мають республіканці, щоб вони оголосили перемогу Дональда Трампа. Хоча за підрахунками юридичних та політичних експертів, Дональд Трамп програв за кількістю голосів по країні та за кількістю голосів Колегії вибірників.

На президентських виборах у США перемагає кандидат, який отримав 270 або більше голосів Колегії вибірників, де нараховується 538 членів. Кожен штат, залежно від кількості населення, має свою кількість вибірників. Кандидат, який переміг у штаті, забирає собі всі голоси вибірників. (У кількох штатах є виключення з правил, де вибірників можна розділити між кандидатами).

Так, у штаті Мічиган за Байдена проголосували на понад 150 тисяч людей більше, і він забирає у свій кошик голоси всіх 16-ти вибірників штату.

Після остаточного підрахунку голосів законодавчі органи місцевого самоврядування у кожному штаті мають затвердити результати виборів.

Напередодні, у п'ятницю 20 листопада, президент зустрівся із лідерами Республіканської партії у Мічигані. Як вважають оглядачі, Дональд Трамп обговорював з ними способи, як можна змінити результат голосування, щоб призначені ними вибірники віддали голоси за Дональда Трампа.

У США немає закону, який би зобов'язував членів Колегії вибірників проголосувати за того ж кандидата, якого обрали мешканці штату під час загальних виборів. Про це йдеться на сайті Національного архіву США.

"Коли ти голосуєш за кандидата на президента, ти насправді не обираєш президента. Ти своїм голосом повідомляєш штату, як йому голосувати на зборах Колегії вибірників. Штати користуються результатами загальних виборів, щоб призначити електоральних вибірників. Політична партія, від якої переміг кандидат у штаті, обирає людей, які будуть вибірниками на зборах Колегії вибірників", - йдеться на сайті архіву.

Законодавці з Мічигану після зустрічі з президентом у Білому домі оприлюднили спільну заяву:

"Ми не маємо ніякої інформації, яка могла б змінити результати виборів у Мічигані. Як законодавчі лідери ми будемо дотримуватись закону і нормального процесу щодо призначення вибірників Мічигану, як ми і заявляли впродовж цієї виборчої кампанії”, - йдеться у заяві.

“Кандидат, який отримає найбільше голосів вибірників, переможе і отримає всі електрональні голоси Мічигану”, - йдеться у заяві.

Лідер більшості сенату Мічигану Майк Ширкі (Mike Shirkey - англ.), який брав участь у зустрічі з президентом, раніше заявляв, що законодавці не будуть віддавати 16 голосів Трампу.

Кампанія Трампа вимагала перерахунку голосів у низці ключових штатів, де переміг Джо Байден: в Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Пенсильванії і Вісконсині.

Шість з цих штатів мають затвердити результати виборів впродовж наступних 11 днів. У п'ятницю результати вже затвердив штат Джорджія, засвідчивши перемогу Джо Байдена.

Вибірники усіх штатів мають затвердити результати голосування членів Колегії вибірників до 8 грудня. Потім 14 грудня вибірники зустрічаються у своїх штатах, щоб формально віддати голос за кандидата, який переміг у штаті.

Як затверджують результати виборів

США мають найбільш децентралізовану систему адміністрування виборів серед розвинених країн. Кожен із 50-ти штатів дотримується власної системи систематизації голосів та затвердження результатів виборів.

Після того, як люди проголосували, їхні голоси спочатку підраховують (canvass - англ.), потім затверджують на рівні міста або округу (country - англ. позначає адміністративний округ у США, і часто перекладається, як графство). Після цього засвідчені голоси надсилають до спеціально встановлених органів на рівні штату - це може бути рада зі збору голосів чи комісія для затвердження голосів. Переможця виборів у штаті затверджує секретар штату або губернатор (залежно від штату).

“Саме затвердження забезпечує необхідні повноваження для прийняття присяги новообраних посадовців”, - відповідно до Національної Конференції законодавчих зібрань штатів (NCSL).

Лічильні комісії, які зазвичай лишались в тіні виборів, цього року опинились у центрі уваги. Після того як республіканці подали судові позови, намагаючись зупинити затвердження результатів. У Мічигані лічильна комісія в окрузі Уейн (одий з найбільш густонаселених округів), яка складається з чотирьох людей, перед тим як затвердити результати виборів розділилась за партійною приналежністю членів. Лічильна комісія штату Мічиган також розділена за партійною приналежністю.

Кінцеві терміни засвідчення голосів

Більшість штатів вже затвердили або перебувають у процесі затвердження результатів. У 33 штатах, зокрема в Джорджії, Неваді, Пенсильванії, Вісконсині, округи зобов'язані засвідчити результати впродовж двох тижнів після виборів.

У 13-ти штатах, зокрема в Аризоні та Мічигані, ради округів мають засвідчити результати впродовж трьох тижнів після голосування.

Решта 4 штати, серед них Каліфорнія, дають округам термін до чотирьох тижнів на затвердження голосів.

Залежно від штату, процес затвердження може тривати від одного до кількох днів, відразу після затвердження на рівні округів.

Затвердження голосів на рівні штату - хоча й важливий крок, але це є швидше формальністю у випадку, коли результати виборів очевидні.

До прикладу, у Флориді, де Трамп переміг з перевагою у 371,686 голосів, секретар штату та комісія зі збирання голосів затвердили результати за 30 секунд по телефону. Про це повідомив місцевий телеканал WTSP.

У Мічигані рада на рівні округів затвердила результати у середу, а рада зі збирання голосів на рівні штату має зібратись наступного понеділка, щоб засвідчити результати.

За законами штату Мічиган, формально оголошує затверджені результати виборів губернатор.

У Пенсильванії ради на рівні округів мають затвердити результати виборів до понеділка і передати їх в офіс секретаря штату. Штат не має встановленого терміну для оголошення результатів.

Невада та Вісконсин до 1 грудня мають оголосити свої результати.

У Вісконсині клерки округів до неділі мають затвердити результати і передати їх в електоральні комісії штату.

У Неваді секретар штату повинен надати результати у верховний суд штату до 1 грудня, перед тим як губернатор формально затвердить результати.

Оскарження результатів

Навіть після того, як результати виборів затверджені і оголошені, кандидати, які програли вибори, можуть оскаржити їх результати в суді. Деякі штати мають встановлені терміни, коли можна ініціювати такі позови.

В Арізоні та Джорджії, на приклад, кандидат, який програє, має 5 днів після засвідчення результатів, щоб оскаржити вибори. Тоді як в Неваді можна оскаржити результати виборів впродовж 5 днів після перерахунку голосів.

Кінцевий термін “Безпечна гавань”

Це кінцевий термін, до якого штати повинні вирішити всі суперечки щодо виборів і призначити вибірників. Цього року ця дата припадає на 8 грудня, за тиждень до важливої зустрічі членів Колегії вибірників.

"Після цієї дати штати не можуть змінювати закони, що стосуються обрання вибірників", - розповіла Кімберлі Веле, професорка правознавства в Університеті Балтимору і авторка книжки “Все, що ви маєте знати про голосування і чому”.

“Це кінцевий термін, коли штат може зустрітися і вирішити передати голоси вибірників Трампу. Це теоретично, якщо не буде легітимного підрахунку”, - сказала Веле.

“У штатах, де губернатором є демократ, питанням буде чи законодавці-республіканці зможуть домогтись результатів без підпису губернатора”, - додала професорка.

Зак Сміт, співробітник консервативного аналітичного центру Heritage Foundation, додає, що кандидат може отримати більшість голосів електрорального коледжу і перемогти на виборах, навіть якщо штат не затвердить результати виборів.

“Якщо штат не затвердить результатів виборів і в результаті кандидат не отримає більшість голосів Колегії вибірників, необхідну для перемоги, очевидно, тоді це буде серйознішою ситуацією”, - сказав Сміт.

Зустріч вибірників

Хоча американці обирали президента на виборах 3 листопада, найважливіше голосування цієї кампанії відбудеться 14 грудня. У цей день, всі 538 вибірників зустрінуться у столицях своїх штатів, щоб віддати свої голоси за новообраного президента. Щоб бути обраним, кандидат повинен отримати принаймні 270 голосів. Наразі, за попередніми даними, Байден заручився підтримкою 306 голосів вибірників, тоді як Трамп має 232 голоси.

Вибірники обіцяють голосувати за того, хто переміг у штаті 3-го листопада. У деяких штатах передбачене покарання, якщо вони цього не зроблять.

Спільна сесія Конгресу

6-го січня обидві палати Конгресу зустрінуться, щоб підрахувати і затвердити електоральні голоси. Це остаточний крок у процесі американських виборів президента.

Через 14 днів після цього відбувається інавгурація нового президента. Повноваження нового глави держави набувають чинності опівдні 20 січня.

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