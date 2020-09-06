Які можуть бути наслідки слів Дональда Трампа про голосування двічі?

До виборів президента США залишається 57 днів. Минулого тижня, виступаючи перед своїми прихильниками у Північній Кароліні, Дональд Трамп зробив заяву, яку чимало оглядачів розцінили як суперечливий заклик проголосувати двічі - поштою, а потім особисто: "Якщо у день виборів або дочасного голосування ваш голос не занесено у таблицю й підраховано, ідіть і голосуйте. І потім, якщо з якоїсь причини, це не забере багато часу, голос зарахується, то вони не зможуть внести його у таблицю, бо ви вже проголосувати. Але ви повинні переконатись, що ваш голос зарахують".

Раніше глава Білого дому казав, що голосування поштою призведе до фальсифікації виборів, й нещодавно підтвердив свою думку серією твітів, які Twitter позначив як такі, що підривають політику компанії про громадянську доброчесність (Civic Integrity policy), адже вони “закликають людей потенційно голосувати двічі”.

Голосувати двічі - незаконно у США. Більшість штатів через пандемію закликають громадян цього року віддати свій голос поштою.

Слова Трампа засудили його опоненти, зокрема, суперник на цих виборах від демократів - колишній віце-президент Джо Байден. Він звинуватив Трампа у підриванні американської виборчої системи: "Думаю, це все призначено спричинити стільки хаосу, що неважливо, який буде результат цих виборів, все зависне у повітрі. Я думаю, це і є його мотив, бо, знаєте, те, що він говорить і робить, не робив до нього жоден президент в американській історії, наскільки я знаю. А ми всі реагуємо: "що ж, це нова безглузда, незаконна, недоречна річ, яку він сказав".

Прес-секретарка Білого дому Кейлі МакЕніні стала на захист слів президента Трампа: "Президент хоче надання громадянського права, а не позбавлення права голосу, це мета його заяв".

Однак оглядачі вказують на потенційні наслідки таких слів для виборчого процесу.

"Думаю, президент і прес-секретарка не враховують хаос, який може початись, якщо люди, які вже подали заявку на отримання відкріпного талону для голосування поштою, прийдуть на дільниці, - каже Метью Вейл, екперт Bipartisan Policy Center. - Самі виборчі дільниці не зможуть впоратись із значним напливом попередніх бюлетенів. Це призведе до довшого процесу реєстрації, довших черг. І ці люди у будь-якому випадку не отримають інформацію, яку вони хочуть”.

Facebook заявив, що прибере пости із відео, на якому Трамп говорить про голосування двічі, за винятком постів, де вказується заборона на подвійне голосування.

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