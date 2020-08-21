Трамп сумнівається, що результати виборів у США стануть відомі вчасно

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю висловив побоювання, що результати виборів у листопаді не стануть відомі навіть через декілька тижнів після дня волевиявлення. Про це Трамп заявив у ході виступу перед впливовим об'єднанням консервативного спрямування "Рада національної політики".

"Результати цих виборів будуть невідомі, на мою думку, протягом тижнів, місяців, а, можливо, взагалі ніколи. Можливо знадобляться роки, а можливо вони ніколи не стануть відомими, бо після того, як мине перший тиждень після виборів, вже нічого невідомо", - заявив президент США.

Результати цих виборів будуть невідомі, на мою думку, протягом тижнів, місяців, а, можливо, взагалі ніколи

Трамп і раніше заявляв про ризики для процесу голосування в країні, зокрема через те, що цього року, з огляду на пандемію, ще більшого поширення набуде голосування поштою.

Трамп також поділився своїми побоюваннями стосовно того, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі може зайняти посаду президента, у випадку, якщо виникнуть складнощі із встановленням результатів виборів.

"Існує теорія, що якщо результат не встановлено до кінця року, божевільна Ненсі Пелосі (Пелосі є лідеркою демократичної більшості у Палаті представників Конгресу США - прим. ГА) стане президентом США. Ви це знаєте? Лише подумайте", - заявив Трамп.

У США, як з боку адміністрації Трампа так і з боку опозиційної Демократичної партії США висловлюються побоювання, що вибори восени зіткнуться з проблемами.

При цьому президент США принципово виступає проти голосування поштою, заявляючи, що воно є незахищеним і призведе до підтасовки результатів виборів. Натомість критики закидають адміністрації США умисне створення кризи у Поштовій службі США напередодні виборів через реформу служби. Тривалий час робота Поштової служби ускладена, спостерігаються помітні затримки доставки, тощо.

Напередодні реформу було поставлено на паузу на тлі критки на адресу Поштової служби.

У п'ятницю глава Поштової служби США Луіс Деджой, виступаючи у Сенаті, заявив, що забезпечення голосування поштою є головним пріоритетом його служби.

"Із наближенням виборчого сезону, я хочу запевнити цей комітет та американську громадськість, що Поштова служба цілком здатна та віддана завданню доставити виборчі бюлетені безпечно та вчасно. Цей священний обов'язок - мій головний пріоритет від сьогодні і до дня виборів", - наводять слова Деджоя FoxNews.

Джо Байден на початку року, без прив'язки до виборів у США, охарактеризував зміни у Поштовій службі заплановані адміністрацією Трампа, як намагання "знищити її".

"Ми не можемо дозволити Дональду Трампу знищити Поштову службу США", - також твітував Байден у серпні.

Сам Трамп у ході виступу заявив, що всупереч думкам його критиків він не намагається "вкрасти вибори".

"Навпаки. Я хочу справедливих результатів виборів", - заявив Трамп.

Голосування поштою може мати переваги для Демократів. За результатами нещодавнього опитування Democracy Fund + UCLA Nationscape project, 48% вибоців, які планують голосувати за Байдена заявили, що імовірно використають голосування поштою. 23% виборців, які планують підтримати Трампа готові використати голосування поштою, повідомляє USA Today.

За даними опитувань громадської думки, на тепер Трамп поступається Джо Байдену за популярністю серед виборців.

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