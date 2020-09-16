Трампа розкритикували за відповіді на зустрічі із виборцями - у його штабі кажуть, що він не уникає складних питань

Лише 3% американців, які планують голосувати на президентських виборах, досі не визначилися зі своїм вибором. Це дані найсвіжішого опитування Quinnipiac University. Напередодні президент Дональд Трамп провів телевізійну зустріч із такими виборцями.

Під час зустрічі з громадськістю у Філадельфії, яку модерував Джордж Стефанопулос на телеканалі ABC, виборці намагалися отримати відповіді від президента на питання, які їх хвилюють. Більшість питань стосувалися теми пандемії. Зокрема, американці у студії питали, чому президент не запровадив загальнонаціональну вимогу носити маски, аби захистити уразливе населення і чому применшував загрозу ковід-19?

Мушу сказати, що ці "виборці, які ще не визначилися" на каналі ABC: а) не звучать як люди, які ще не визначилися; б) ставили Трампу складініші запитання, ніж ті до яких він звик

Серед іншого, Трамп заперечив звинувачення у тому, що він применшив загрозу ковід, зазначивши, що він її перебільшив. У відповідь на запитання про носіння масок Трамп вказав на Демократичну партію США та Джо Байдена та, як видається, їх нездатність запровадити загальнонаціональні вимоги щодо носіння масок. Ця відповідь викликала здивування численних коментаторів, які вказали на те, що саме Трамп, а не Джо Байден, перебуває при владі.

Відповідаючи на питання ведучого, Джорджа Стефанопулоса, президент Трамп повторив тезу про те, що вірус зникне самостійно, але вакцина пришвидшить процес.

Відповіді Трампа у ході спілкування із виборцями отримали негативні оцінки від його критиків, оглядачів. Президента назвали непідготовленим, тощо. На каналі ABC, який і приймав зустріч Трампа із виборцями, відзначили, що Трамп "не спромігся встановити контакт із виборцями".

Даніель Дейл, журналіст каналу CNN, який сам президент США називає упередженим щодо себе, відзначив, що у ході зустрічі із виборцями Трамп зустрів "найжорсткішу критику за час свого президентства". Дейл, який здійснює факт-чекінг для каналу CNN, також заявив, що президент США говорив неправду під час спілкування із виборцями.

"Мушу сказати, що ці "виборці, які ще не визначилися" на каналі ABC: а) не звучать як люди, які ще не визначилися; б) ставили Трампу складініші запитання, ніж ті до яких він звик", - прокоментувала спілкування виборців із Трампом американська журналістка Сьюзан Глессер.

Лаура Інгрем, ведуча каналу Fox News, який вважається дружнім до президента США, назвала зустріч із виборцями на каналі ABC "засідкою" влаштованою для Трампа. “Президент любить спілкуватись із будь-ким", - відзначила Інгрем, - "Але це засідка”.

Між тим у виборчій кампанії Дональда Трампа наголошують на тому, що президент США не уникає складних питань та спілкування із виборцями.

"У перші 11 хвилин спілкування виборці поставили президенту Трампу більше складних запитань, ніж Джо Байден отримав від будь-кого за останні 6 місяців", - твітує Ендрю Кларк, директор виборчої кампанії Трампа.

Дональд Трамп вже тривалий час привертає увагу до того, що він відкритий до спілкування із ЗМІ та активно проводить зустрічі у ході виборчіої кампанії.

"Поки я подорожую країною, Джо спить у своєму підвалі, і каже фейковим новинам (Трамп називає "фейковими новинами" провідні ЗМІ США, які вважає упередженими щодо себе та дружніми до Демократичної партії США - прим. ГА) "іти подалі". Якщо ви репортер, який висвітлює Сонного Джо (прізвисько, яке Трамп використовує щодо свого конкурента на виборах - прим. ГА), то ви фактично на пенсії!", - твітував Трамп минулого тижня.

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