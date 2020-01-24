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Україна

"Приберіть її!". ЗМІ оприлюднили запис у якому буцімто Трамп обговорює звільнення Йованович

Президент Трамп у аеропрту Маямі

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Американський канал ABC повідомив, що отримав аудіо на якому чутно, як буцімто президент США Дональд Трамп говорить, що хоче, щоб тодішню послиню в Україні Марі Йованович було звільнено. Як відзначає ЗМІ, учасниками розмови ймовірно були колишні бізнес партнери персонального адвоката Трампа, Руді Джуліані - Лев Парнас та Ігор Фруман.

Приберіть її завтра. Мені байдуже. Приберіть. ОК? Зробіть це
Слова, які ЗМІ приписують Трампу щодо Йованович. У Білому домі - не заперечують

ABC повідомили, що за інформацією їх джерел розмова відбулась навесні 2018-го року.

"Позбудьтесь її!", цитує запис видання, приписуючи слова Трампу", - "Приберіть її завтра. Мені байдуже. Приберіть. ОК? Зробіть це".

На записі буцімто чутно, як Парнас та Фруман кажуть Трампу, що Йованович негативно про нього відгукується, за чим і послідувала репліка, яку приписують президенту США.

Як відомо, Йованович пішла з посади навесні 2019-го року, через рік після описаної ЗМІ розмови.

Повідомляється, що у Білому домі не заперечували інформацію ABC, і відзначили, що президент має право звільняти членів власної адміністрації, які не підтримують його порядок денний.

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Процес імпічменту: якою є стратегія звинувачення та чого чекати від сторони захисту. Відео
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Процес імпічменту: якою є стратегія звинувачення та чого чекати від сторони захисту. Відео

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