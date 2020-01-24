"Приберіть її!". ЗМІ оприлюднили запис у якому буцімто Трамп обговорює звільнення Йованович

Американський канал ABC повідомив, що отримав аудіо на якому чутно, як буцімто президент США Дональд Трамп говорить, що хоче, щоб тодішню послиню в Україні Марі Йованович було звільнено. Як відзначає ЗМІ, учасниками розмови ймовірно були колишні бізнес партнери персонального адвоката Трампа, Руді Джуліані - Лев Парнас та Ігор Фруман.
Приберіть її завтра. Мені байдуже. Приберіть. ОК? Зробіть цеСлова, які ЗМІ приписують Трампу щодо Йованович. У Білому домі - не заперечують
ABC повідомили, що за інформацією їх джерел розмова відбулась навесні 2018-го року.
"Позбудьтесь її!", цитує запис видання, приписуючи слова Трампу", - "Приберіть її завтра. Мені байдуже. Приберіть. ОК? Зробіть це".
На записі буцімто чутно, як Парнас та Фруман кажуть Трампу, що Йованович негативно про нього відгукується, за чим і послідувала репліка, яку приписують президенту США.
Як відомо, Йованович пішла з посади навесні 2019-го року, через рік після описаної ЗМІ розмови.
Повідомляється, що у Білому домі не заперечували інформацію ABC, і відзначили, що президент має право звільняти членів власної адміністрації, які не підтримують його порядок денний.
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