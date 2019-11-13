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Україна

На тлі слухань щодо імпічменту Трамп звернувся до американців: "Мене намагаються зупинити, бо я борюсь за вас"

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На тлі публічних слухань у Конгресі США щодо розслідування в рамках імпічменту, президент США зробив заяву через свій Twitter. Хоча Трамп не згадав слухання безпосередньо, його заява співпала в часі зі слуханнями, на яких свідки вказали на тиск адміністрації Трампа на Україну, а республіканці наголошують на доцільності та доречності розслідувань на яких власне і наполягала адміністрація Трампа.

"Те, що зараз відбувається це найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи хочуть забрати вашу зброю, ваше медичне страхування, нівелювати ваші голоси на виборах, забрати вашу свободу, суддів, яких ви підтримуєте, вони хочуть забрати все", - відзначив Трамп, очевидно маючи на увазі внутрішньополітичне протистояння із Демократичною партією за вавжливими для виборців - прихильників Республіканської партії питаннями володіння зброї, пирзначення Трампом суддів Верховного суду та інших судів та ін.

Як ніколи раніше, на кону - наша країна. Все дуже просто: вони намагаються зупинити мене, бо я борюсь за вас, і я ніколи цього не допущу

"Ми не можемо допустити цього ніколи. Ми боремося за те, щоб осушити вашингтонське болото (Трамп обіцяв подолати корупцію у Вашингтоні у ході виборчої кампанії 2016-го року, порівнюючи її із болотом - прим. ГА), і саме це я зараз і роблю. Тепер ви бачите, чому це нам необхідно це зробити", - заявив Трамп.

"Як ніколи раніше, на кону - наша країна. Все дуже просто: вони намагаються зупинити мене, бо я борюсь за вас, і я ніколи цього не допущу", - заявив президент США.

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Чому затримується публікація британського звіту про втручання Росії? Відео

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