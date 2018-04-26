Трамп зважує варіанти стосовно зустрічі з Північною Кореєю

Президент США Трамп розглядає три чи чотири можливі дати, а також п’ять можливих місць проведення для своєї зустрічі з лідером Північної Кореї Ким Чен Ином, додавши, що не ясно, чи зустріч відбудеться.

Трамп в інтерв’ю Fox News Channel сказав, що зустріч кандидата на посаду держсекретаря США Майка Помпео з Кімом в Північній Кореї протягом минулих тижнів, була незапланованою.

«Він не мав зустрічатись з Кім Чен Ином, але він це зробив. Вони організували можливість для нього привітатись під час його перебування там», - сказав Трамп, додавши, що він хотів виставити в публічний доступ «неймовірні» фото їх зустрічі.

Північна Корея розробила ядерні ракети, здатні сягнути Сполучених Штатів, що призвело до зростання міжнародного напруження і Трамп сподівається переконати Кім Чен Ина від цього відмовитись. Зустріч Трампа та Кіма буде першою для президента США та лідера КНДР.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін має зустрітися з Кімом в п’ятницю. Посадовець Білого дому повідомив, що Трамп може зустрітись з Муном перед зустріччю на наувищому рівні США та Північної Кореї.

Трамп заявляв про намір провести зустріч з Кімом в травні, або червні. «Можливо, я з усією повагою швидко покину зустріч, однак ..., можливо, ця зустріч і не відбудеться, - сказав він телефоном Fox News, - хто знає. Однак, зараз вже можу сказати, що вони хочуть зустрітись».

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