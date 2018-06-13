Трамп критикує ОПЕК через зростання ціни на нафту

Нафтові ціни зросли на близько 60 відсотків минулого року, після того, як ОПЕК та деякі інші країни-виробники нафти, включаючи Росію, почали скорочувати видобуток в 2017 році, намагаючись обмежити пропозицію нафти на світових ринках, повідомляє Reuters.

В США зростання цін на бензин загрожує затьмарити інші економічні здобутки, наголошує видання.

Дональд Трамп та Іран обмінялись гострими словами, коментуючи цю ситуацію. Тегеран звинуватив президента США в тому, що США сприяли коливанню цін коли вирішили вийти з ядерної угоди минулого місяця.

Трамп в середу поновив свою критику ОПЕК, заявивши у Twitter, що нафтові ціни є зависокими і звинуватив у цьому картель.

«Нафтові ціни - зависокі, ОПЕК знову взявся за своє. Не добре!», - написав Трамп у Twitter в середу.

Представник Ірану в ОПЕК швидко відповів на слова Трампа: «Не можна вводити санкції проти двох країн – засновниць ОПЕК і все ще звинувачувати ОПЕК у коливаннях нафтових цін», - заявив він в коментарі для Reuters.

Угода про обмеження постачання нафти, яка тепер діє між рядом країн-виробників нафти, має продовжитись до кінця 2018 року, однак, плани її продовження на наступний рік - не чіткі.

Плани могли змінитись після того, як Трамп в травні анонсував, що США виходять з угоди 2015 року, яка обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на зняття санкцій.

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