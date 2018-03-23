Трамп підписав закон про бюджетні асигнування; Україні виділять $620 млн

Виступаючи в Білому домі, президент США Дональд Трамп повідомив, що підписав Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 фіскальний рік, який кінчається 30 вересня.

Вранці Трамп пригрозив, що він може використовувати право вето, відхиливши проект федеральних бюджетних асигнувань, схвалений Сенатом США кілька годин раніше.



Невдоволення господаря Білого дому викликала відсутність у документі, який передбачає витрати в розмірі 1,3 трильйона доларів, пунктів про майбутнє нелегальних іммігрантів, привезених в США в дитячому віці, і про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.



У повідомленні в Twitter в п'ятницю Дональд Трамп заявив, що нелегальні іммігранти, які перебували під захистом прийнятого під час президентства Барака Обами закону DACA, були «цілковито забуті» Конгресом, поклавши провину за це на представників Демократичної партії.



Напередодні представники адміністрації заявляли, що президент збирається затвердити законопроект про бюджет. Дональд Трамп планував погодитися з ініціативою демократів про продовження дії закону DACA, що захищає дітей нелегальних іммігрантів від депортації зі США, в обмін на фінансування будівництва стіни на південному кордоні об'ємом в 25 мільярдів доларів. Замість цього в законопроекті, затвердженому в п'ятницю Сенатом, передбачається профінансувати будівництво на суму лише в 1,6 мільярда.



«Я збираюся накласти ВЕТО на законопроект через те, що більше 800 000 людей, що знаходяться під захистом закону DACA були повністю забуті демократами (вони навіть не згадуються в законопроекті), і тому, що СТІНА НА КОРДОНІ, яка критично необхідна для нашої національної оборони, в повному обсязі профінансовано», - написав у Twitter президент США.



Члени Конгресу в п'ятницю залишили Вашингтон, роз'їхавшись на канікули, які триватимуть два тижні. Якщо бюджетний законопроект не був би підписаний президентом до кінця дня 23 березня, не виключена була зупинка роботи федерального уряду, відома як «shutdown».

Масштабний закон нараховує 2 232 сторінки і передбачає розподіл видатків на 1,3 трильйона доларів.

У ньому збільшено фінансування на підтримку України. Допомога складатиме 620, 7 мільйона доларів, що перевищує відповідний минулорічний кошторис, повідомляє посольство України в США.

Згідно із законом, Пентагону виділяється 200 млн доларів для надання військово-технічної допомоги Україні, що на 50 млн дол більше за асигнування 2017 року. Дані кошти спрямовуватимуться на фінансування конкретних проектів американської підтримки збройним силам України, зокрема, таких, як підготовка військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення і послуг військового призначення, логістичне забезпечення. Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку збройних та безпекових сил нашої держави.

Кошторис допомоги Україні по лінії Державного департаменту США та причетних агентств визначено у сумі 420,700 млн доларів, що на 10 млн перевищує відповідні видатки минулого року. Збільшене фінансування спрямоване на посилення безпекової підтримки України за програмою «Міжнародне військове фінансування», - наголошується в повідомленні посольства україни в США.



