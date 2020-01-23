“Погіршення індексу сприйняття корупції України не настільки значуще”, — голова Transparency International Ukraine

За шість років країна все одно виросла на 5 балів, у порівнянні з останнім роком правління Януковича і його “чудової” команди



Втрата двох балів в індексі сприйняття корупції України навряд чи суттєво відобразиться на привабливості країни для іноземних інвесторів, вважає виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.

“На індекс сприйняття корупції краще дивитися в довготривалій перспективі. Дійсно, за шість років країна все одно виросла на 5 балів, у порівнянні з останнім роком правління Януковича і його “чудової” команди. І зміна на 1-2 бали — це радше корекція, статистично це не надто значущий результат", — сказав у коментарі Голосу Америки Андрій Боровик.

"Зараз відбулась певна корекція внаслідок накопичення проблем. Якщо команда президента і вся монобільшість і далі продовжить їх вирішувати, то я думаю, що іноземний інвестор це доволі швидко помітить й буде робити правильні висновки — і вже пізніше це відобразиться на індексі сприйняття корупції”, — додав він.

На нинішній рейтинг вплинули події 2017-2019 років



При цьому слід розуміти, що рейтинг складають на основі даних за останні два роки й беруть до уваги лише корупцію в державному секторі. Таким чином, на нинішній рейтинг вплинули події 2017-2019 років.

“Нинішній індекс — це такий собі ефект накопичення. І насправді це має бути уроком для нової влади. Все, що вони роблять, має свій ефект — не миттєвий, а трохи відтягнутий в часі”, — вважає Андрій Боровик.

Віг додав, що на 2020 рік Transparency International Ukraine виробила для української влади 5 рекомендацій для покращення ситуації.

Передусім слід провести судову реформу, реформу СБУ, посилити контроль за політичним фінансуванням напередодні місцевих виборів, забезпечити незалежність антикорупційних органів, а також забезпечити прозорий процес приватизації держмайна.

Нагадаємо, вперше за 6 років Україна опустилась в індексі сприйняття корупції від Transparency International. Країна втратила 2 бали і отримала 30 пунктів зі 100, посівши 126-те місце зі 180-ти країн. Поруч у рейтингу — Киргизстан, Азербайджан та Джибуті.

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