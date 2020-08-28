Апеляційний суд підтримав право трансгендерних школярів вибирати туалет

Апеляційний суд у США ухвалив, що школи не можуть відмовляти трансгендерним учням в доступі до туалетів, які відповідають їх гендерній ідентичності. Рішення називають великою перемогою захисників прав трансгендерів.

Апеляційний суд 4-го округу виніс рішення на користь Гевіна Грімма, колишнього учня Глостерської середньої школи у штаті Вірджинія, який стверджував, що школа порушила його конституційні права, відмовивши йому в доступі до туалету для хлопчиків. Адвокат школи Девід Корріган, наполягав, що Гримму не дозволяли користуватися туалетом для хлопчиків, оскільки він не робив операції зі зміни статі.

Суд двома голосами проти одного відхилив аргумент шкільної ради про те, що така політика необхідна для захисту приватного життя учнів.

«Всі студенти-трансгендери повинні мати те, в чому було відмовлено мені: щоб наші школи і наш уряд бачили нас такими, якими ми є, - йдеться у заяві Грімма. - Сьогоднішнє рішення - неймовірна емоційна підтримка не тільки для мене, але і для трансгендерної молоді по всій країні».

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