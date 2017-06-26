Більшість положень указу Трампа про в’їзд громадян мусульманських країн до США залишиться в силі

Верховний суд Сполучених Штатів заявив, що розгляне справу указу президента Трампа щодо обмеження на в’їзд іноземців до США в майбутньому, а тим часом можуть бути запроваджені деякі пункти заборони.

Змінений указ Трампа, відомий як заборона на в’їзд, на 90 днів припинив можливість подорожування до США громадян шести переважно мусульманських країн і припинив на 120 днів програму прийняття біженців. В указі було сказано, що ці кроки необхідні для перевірки подорожуючих для запевнення безпеки країні від зовнішньої загрози.

Виконання указу про в’їзд до США було припинене рішеннями двох окремих судів – з Гаваїв і Меріленду. Обидва рішення були також підтримані окремими постановами апеляційних судів.

Проте Верховний суд зайняв дещо іншу позицію, дозволяючи запровадити заборону для подорожуючих з Лівії, Ірану, Сомалі, Судану, Сирії і Ємену та припинення програми прийняття біженців.

Однак судді вирішили, що заборона на подорожування не може бути запроваджена проти «іноземців, які мають гідні довір’я відносини з особою або юридичною особою у Сполучених Штатах».

Суд пояснив також те, про які відносини йде мова: для індивідуальних осіб – це родинні відносини; для студентів – прийняття до коледжу або університету; для робітників – пропозиція отримання праці.

Президент Трамп заявив, що указ про подорожування стане дійсним через 72 години після рішення Верховного суду.

В оприлюдненій у понеділок заяві він назвав рішення Верховного суду «очевидною перемогою».

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