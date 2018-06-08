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США: травень став найкривавішим місяцем на Донбасі

  • Голос Америки
Гедер Науерт

"Травень був найкривавішим місяцем цьогоріч для українських військових, які захищають свою країну проти російської агресії: десять загиблих і 91 поранений".

Про це написала у Twitter речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

"Сполучені Штати підтримують Україну і закликають Росію забрати свої сили з Донбасу", - наголосила вона.

Конфлікт наносить значної шкоди цивільному населенню в регіоні. Через обстріли 7 червня зупинила роботу Донецька фільтраційна станція, що постачає воду для 345 000 дітей та їх сімей. Про це повідомляє ЮНІСЕФ.

"Донецька фільтраційна станція, що постачає воду для 345 000 дітей та їх сімей на сході України, зупинила роботу сьогодні через обстріли. Поновленню роботи перешкоджає небезпека для працівників. Ми закликаємо всі сторони гарантувати безпеку працівників сфери водопостачання", - наголосили в ЮНІСЕФ.

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Яку роль зіграла позиція МВФ в прийнятті закону про антикорупційний суд в Україні – пояснює економіст. Відео

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