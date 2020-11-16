Легендарний американський ведучий Алекс Требек мав українське походження

У серці Голлівуду, на Алеї зірок, вшановують пам'ять легендарного американського ведучого Алекса Требека. Однак мало американців знають, що Алекс мав українське походження.

Українці Лос-Анджелеса несуть квіти і український стяг до Алеї Слави у Голлівуді. Тут, серед видатних людей, є зірка Алекса Требека. Ведучий популярної у США телегри-вікторини “Джепарді! – Ризикуй!” помер 8 листопада від раку підшлункової залози.

Алекс Требек народився у Канаді, провінції Онтаріо, у 1942 році у родині французької канадійки Люсіль Легас і українця Джорджа Требека.

“Його прізвище було “Теребейчук”, але скоротили до Требека, тому що американці не могли вимовити. Його батько народився в Україні, він був шеф-кухарем і не розмовляв англійською. Тож Требек мусив знати трохи української аби з ним спілкуватися”, - розповів Юрій Вигінний, українець американського походження.

Алекс працював у Канаді ведучим на державному радіо і телебаченні, у 1973 переїхав до США і став ведучим ігрового телешоу на каналі NBC. У 84-му знявся у пілотному проекті “Джепарді” - телевікторині, що вимагає від учасників глибоких знань у різних сферах.

Минуло небагато часу і “Джепарді” стали називати американською іконою. Телепрограма отримала рекордну кількість - 17 нагород “Еммі”, а сам Алекс Требек здобув 7 статуеток у категорії найкращого ведучого.

За 36 років ведення “Джепарді” Алекс став немов рідним для багатьох поколінь американців.

Алекс Требек в одному із останніх інтерв'ю каналу ABC стверджував:

“Я навіть не можу перелічити скільки листів я отримую від молодих людей, які кажуть, що почали дивитись “Джепарді” разом з батьками і що будуть показувати це шоу свом дітям. Це торкає мене до глибини душі”.

У 2011 році Алекс завітав до Українського культурного центру в Лос – Анджелесі на святкування 20-ї річниці Незалежності України.

“Він говорив про Україну, він пам'ятав, що він був українцем.” - розповів Любомир Солук, американець українського походження

“Він прийшов у гіпсі, адже перед тим був у Сан-Франциско, в його номер у готелі вдерся злодій. Алекс тоді порвав зв'язку, та навіть це не завадило йому прийти до нас. – стверджує розповів Юрій Вигінний, американець українського походження.

Попри боротьбу із раком, Алекс продовжував вести ефіри, і лише за 10 днів до смерті не повернувся в студію.

Не дивлячись на COVID-19 до його зірки щодня приходять сотні людей. Українці Лос-Анджелеса кажуть, що будуть пам'ятати Алекса Требека не лише як ведучого, який знав усі правильні відповіді.

"Він ніколи не забував українську громаду, і, найголовніше, він був таким самим в особистій розмові, як і на екрані - дуже добрим, випромінював позитив. Для нас, - найкращим українцем" -– каже Ольга Старух, американка українського походження

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