Спеціальні потреби

Мови
Актуально

Тренери поліції України - поліція Г’юстона - героїчно долає наслідки урагану в Техасі

  • Голос Америки

Цього літа, поліція Г’юстона проводила навчання українських поліцейських за програмою Державного департаменту США. Тепер вони зіткнулись з новими викликами – подолання спустошень, нанесених ураганом "Гарві" в Техасі.

В обох випадках, поліція Г'юстона співпрацює разом з Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та дотримання законності США (INL), йдеться у повідомленні Державного департаменту.

"Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та дотримання законності США (INL) має честь бути партнером поліції Г’юстона.

На додаток до їх героїчних зусиль у відповідь на спустошливе затоплення в їхньому рідному місті, поліція Г’юстона щойно завершила навчання поліції України за підтримки INL, що допомагає розбудовувати спроможність цієї партнерської країни боротись зі злочинністю і просувати справедливість", - йдеться в заяві Держдепу.

Дивіться також: Тропічний шторм "Гарві" змістився у сусідній із Техасом штат - Луїзіану

Тропічний шторм "Гарві" змістився у сусідній із Техасом штат - Луїзіану. Відео
please wait
0:00:37
0:00:00 /0:00:37
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG