Тренери поліції України - поліція Г’юстона - героїчно долає наслідки урагану в Техасі

Цього літа, поліція Г’юстона проводила навчання українських поліцейських за програмою Державного департаменту США. Тепер вони зіткнулись з новими викликами – подолання спустошень, нанесених ураганом "Гарві" в Техасі.

В обох випадках, поліція Г'юстона співпрацює разом з Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та дотримання законності США (INL), йдеться у повідомленні Державного департаменту.

"Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та дотримання законності США (INL) має честь бути партнером поліції Г’юстона.

На додаток до їх героїчних зусиль у відповідь на спустошливе затоплення в їхньому рідному місті, поліція Г’юстона щойно завершила навчання поліції України за підтримки INL, що допомагає розбудовувати спроможність цієї партнерської країни боротись зі злочинністю і просувати справедливість", - йдеться в заяві Держдепу.

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