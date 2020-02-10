"Паразит", Гоакін Фенікс, Бред Пітт та Рене Зеллвегер - тріумфатори Оскара 2020

92-я церемонія вручення премії Американської кіноакадемії увійшла в історію, адже уперше Оскар у головній номінації за найкращу режисуру здобула не англомовна стрічка - "Паразити" південнокорейського режисера Пона Чжун-Хо.

Гоакін Фенікс отримав статуетку за найкращу чоловічу роль у фільмі "Джокер", обійшовши Антоніо Бандераса, Леонардо Ді Капріо, Адама Драйвера і Джонатана Прайса.

Рене Зеллвегер отримала другий Оскар у кар’єрі. 16 років тому вона отримала статуетку за другорядну роль у військовій драмі "Холодна гора". Цього разу актрису відзначили за біографічну драму про культову голлівудську актрису Джуді Гарленд.

Найкраща чоловіча роль другого плану дісталась Бреду Пітту за роль у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу у Голлівуді", ​найкраща жіноча роль другого плану – Лора Дерн за роль у фільмі "Шлюбна історія".

Перемогу здобула пісня з біографічного фільму "Рокетмен". Для Елтона Джона – це другий Оскар у кар’єрі. У 1990-х він отримав статуетку за мультфільм "Король Лев".

Номінований у 10 категоріях "Ірландець" Мартіна Скорсезе, який вийшов на Netflix, не отримав жодної статуетки. Воєнна драма "1917" і "Джокер", яким пророкували перемогу, здобули три і два Оскари відповідно.

Найбільше цього року на церемонії спікери говорили про гендерну нерівність і расизм, адже за останні роки на номінацію за найкращу режисуру не було висунуто жодної режисерки, а серед цьогорічних претендентів на статуетки за ролі першого й другого планів була лише одна афроамериканка.

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