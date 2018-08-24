Російські тролі роздмухували суперечку щодо вакцинації у США - Forbes

Згідно до дослідження американського центру Pew Research, 88% американців переконані, що переваги від вакцинації переважають ризики, однак у Twitter кожного дня йде постійний потік повідомлень проти щеплень. Чому?

Дослідники здивувались, коли виявили, що більше 3 000 твітів у яких йшлося про вакцинацію було надіслано ботами і тролями, пов'язаними з російським Агентством дослідження Інтернету

Університет Джорджа Вашингтона дослідив більше 1,8 мільйона твітів, оприлюднених протягом трьох років до літа 2017 року.

Дослідники здивувались, коли виявили, що більше 3 000 твітів у яких йшлося про вакцинацію було надіслано ботами і тролями, пов'язаними з російським Агентством дослідження Інтернету (IRA). Про це повідомляє Forbes з посиланням на дослідження American Journal of Public Health.

У США Агентству IRA було винесено звинувачення пов'язані з втручанням до виборів 2016 року.

Дослідники виявили, що російська група часто використовувала гештег #VaccinateUS у твітах, що містили суперечливі твердження на кшталт: "вакцини можуть призвести до серйозних, інколи смертельних побічних наслідків" та "чи ви знали, що вакцини спричиняють аутизм?"

"Нам достеменно невідомо, якими були їхні наміри, однак однозначно можемо побачити тенденції поведінки у багатьох твітах", - заявляє провідний автор дослідження Деві Бронятовський, викладач центру інженерії та прикладних наук університету Джорджа Вашингтона.

"Ми знаємо, що ці акаунти використовувались для ряду дій, пов'язаних із розпалюванням протистояння з широкого коли тем. Вакцинація є однією з таких тем", - говорить дослідник.

Цікаво, що майже половина твітів, які було надіслано російськими тролями, містили повідомлення на підтримку вакцинації, в рамках стратегії, спрямованої на посилення ворожнечі, – говорить Бронятовський. "Якщо є поляризація в обговорення вакцинації, це означає, що є чітка стратегія" консолідувати прибічників, виголошуючи ті чи інші позиції з суперечливого питання.

Те, що так багато твітів було надіслано тролями і ботами має змусити співробітників сфери охорони здоров'я замислитись над стратегіями з просування щеплень, переконаний Бронятовський.

"В охороні здоров'я всі дуже зосереджені на освітніх зусиллях і намаганнях протистояти повідомленням, спрямованим проти щеплень, через поширення фактів про вакцинацію. Але якщо ми вважаємо, що всі, хто розміщують повідомлення в Twitter про щеплення є чесними, і що це справжні люди, яких просто невірно поінформували, тоді, відповідаючи на їх занепокоєння, ми, можливо, діємо зовсім невірно", - стверджує дослідник.

Гірше те, що відповідаючи на повідомлення, які поширюють російські тролі, або боти, можна сприяти поширенню неправдивої інформації, а не її припиненню. "Якщо ви відповідаєте на твіт, завдання якого долучити вас до суперечки, ви граєте їм на руку", - говорить Бронятовський.

Дивіться також: Американські сенатори попереджають про можливість нових кібератак Росії на США