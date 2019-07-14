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Тропічний шторм Баррі обрушився на Луїзіану

  • Голос Америки
Мендевіль, Луїзіана, 13 липня 2019 року

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Тропічний шторм Баррі рухається західною Луїзіаною з вітрами, швидкість яких сягає 75 кілометрів на годину.

Першою загрозою Баррі є "небезпечні для життя паводкові дощі", повідомляє Національний центр спостереження за ураганами. Очікується, що південно-центральна частина Луїзіани отримає від 15 до 30 сантиметрів дощу, а деякі райони - до 50 сантиметрів. В нижній долині Міссісіпі очікується від 10 до 20 сантиметрів опадів.

Мендевіль, Луїзіана, 12 липня 2019 року
Мендевіль, Луїзіана, 12 липня 2019 року

Баррі обрушився на Луїзіану біля в районі міста Intracoastal City, повідомляє Національний центр спостереження за ураганами. Метеорологи попереджають, що Баррі принесе сильний вітер і потужні зливи в райони узбережжя Мексиканської затоки і нижньої долини Міссісіпі. Вдень у суботу синоптики надали Баррі статус урагану, проте відразу ж після виходу на сушу ураган втратив частину мощі. Синоптики тепер знову характеризують його як потужний тропічний шторм.

Мендевіль, Луїзіана, 13 липня 2019 року
Мендевіль, Луїзіана, 13 липня 2019 року

У суботу ввечері губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс закликав мешканців південної Луїзіани залишатися «пильними», попереджаючи, що Баррі все ще може викликати катастрофічні повені на широкій ділянці узбережжя Мексиканської затоки.

"Цей шторм ще має пройти довгий шлях, перш ніж залишить цей штат", - сказав Едвардс. "Не втрачайте пильності".

Новий Орлеан, 13 липня 2019 року
Новий Орлеан, 13 липня 2019 року

З наближенням Баррі мешканці Нового Орлеану укріпили свої будинки та запаслися провіантом. Проте місто отримало лише легку зливу з поривами вітру. За прогнозами синоптиків Новий Орлеан протягом неділі отримає від 5 до 10 сантиметрів дощу. Раніше вони попереджали про 50 сантиметрів опадів. Міські чиновники порадили мешканцям залишатися в їхніх будинках, за винятком двох прибережних районів південь від міста, де була оголошена обов'язкова евакуація.

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Бути готовим до найгіршого: у Лос-Анджелесі мешканці готуються до землетрусу. Відео

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