До Вашингтона прибули танки для участі у відзначенні Дня незалежності США - попри заперечення влади міста

Заявлена президентом США важка військова техніка, яка має взяти участь у відзначенні Дня незалежності США 4-го липня, вже прибула до Вашингтона. На це вказують повідомлення американські журналістів у соціальній мережі Twitter.

Фото нечисленої техніки опублікувала журналістка Vice News Елізабет Ландерс. На знімках помітно 2 танки Two M1A1 "Абрамс".

У понеділок Дональд Трамп заявив, що у рамках святкування четвертого липня - Дня незалежності США - на Національній алеї в центрі Вашингтона продемонструють танки, а в небі пролетять винищувачі.

Як, повідомляє кореспондент CBS News у Білому домі Марк Ноллер, військова техніка не буде рухатися містом, щоб не пошкодити державне покриття.

Також планується продемонструвати інші елементи військової могутності США. Це буде відрізнятися від звичайного святкування Дня незалежності в американській столиці. У той час, як 4 липня колишні президенти США традиційно залишалися в тіні, Трамп планує виступити з промовою біля Меморіалу Лінкольна. Очікується, що в День незалежності буде тривалий салют, пролетить президентський літак - «Борт номер один» (Airforce One), а також ескадрилья Blue Angels військово-морського флоту США.

«Я скажу кілька слів, і у нас будуть літаки, що летять над головою», - заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті. - «Ми також покажемо танки».

Демократи в Конгресі звинуватили Трампа в тому, що президент використовує День незалежності, щоб підвищити свої шанси на переобрання в 2020 році. Вони також поставили питання про те, у скільки обійдеться проведення заходу Службі національних парків, яка страждає від нестачі коштів.

Проти присутності танків виступили і у Міській раді Вашингтона.

"Дякуємо, не треба танків", - заявили у владі міста.

Дональд Трамп наполягав на військовому параді в Вашингтоні з тих пір, як спостерігав за подібним дійством у Парижі 2017 року в День взяття Бастилії. Його адміністрація перенесла парад, запланований на День ветеранів у листопаді 2018 року, після того як витрати зросли до 90 мільйонів доларів, що у три рази перевищило початкову оцінку.

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