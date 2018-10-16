Адміністрація Трампа ввела нові санкції проти Ірану

У вівторок адміністрація Трампа оголосила про запровадження нових санкцій стосовно Ірану. Санкції стосуватимуться мережі компаній та банків, які підтримують воєнізований підрозділ Корпусу ісламської революційної гвардії (IRGC) - Basij. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Міністерства фінансів США.

США звинуватили воєнізований підрозділ в залученні і навчанні неповнолітніх бойовиків для участі в конфліктах за кордоном, включаючи Сирію.

"Ця мережа створює фінансову інфраструктуру для спроб Basij долучати, тренувати та індоктринувати солдат-дітей, яких примушують воювати під командуванням IRGC", - йдеться в заяві міністра фінансів США Стівена Мнучина.

Мережа компаній, вартістю мільярди доларів, включає і компанії-оболонки, які приховують, те що ці автомобільні, гірничі, металургійні компанії належать Basij. Мережа працює на Близькому Сході та в Європі залучаючи фінансування для своєї діяльності.

Адміністрація Трампа посилила фінансовий тиск на Тегеран після того, як США вийшли з ядерної угоди стосовно Ірану цієї весни.

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