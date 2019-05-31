Трамп погрожує Мексиці митом на увесь імпорт, вимагаючи зупинити мігрантів

Президент Дональд Трамп оголосив, що з 10 червня запроваджує мито у розмірі 5% на увесь імпорт з Мексики, вимагаючи, щоб та країна зупинила мігрантів, які пробираються з країн Центральної Америки до Сполучених Штатів.

Він сказав, що мито поступово зростатиме до 25% “до вирішення проблеми нелегальної міграції”.

Трамп поширив оголошення через Twitter, після того, як раніше у четвер повідомив журналістам, що готує велику заяву стосовно проблеми кордонів.

“10 червня Сполучені Штати накладуть 5% мито на усі товари, які надходять до нашої країни з Мексики, до того часу, коли будуть зупинені нелегальні мігранти, які проходять через Мексику в нашу країну”, - написав він.

...Соціальні проблеми не вирішуються стягненнями чи примусовими заходами.

Під час виборчої кампанії 2016 року Дональд Трамп називав нелегальну імміграцію однією з найбільших проблема для США та обіцяв збудувати на кордоні з Мексикою загорожу, щоб зупинити мігрантів.

У лютому він оголосив надзвичайний стан, щоб, попри спротив Конгресу, використати кошти з федерального бюджету на спорудження стіни, але у травні суд заблокував намагання президента.

Мексиканський президент Андрес Мануель Лопес Обрадор відповів на оголошення з Вашингтона відкритим листом, в якому сказав Трампу, що “соціальні проблеми не вирішуються стягненнями чи примусовими заходами” і натякнув на те, що Сполучені Штати були створені іммігрантами.

Він також повідомив, що надсилає свого міністра закордонних справа до Вашингтона для пошуку вирішення.

Дональд Трамп неодноразово висловлював обурення хвилею мігрантів, які намагаються потрапити до США через південний кордон і звинувачував Мексику у тому, що вона не зупиняє шукачів притулку з таких країн як Сальвадор та Гондурас.

Агентство Associated Press вважає, що оголошений крок президента може зірвати нову велику угоду про торгівлю США з Мексикою та Канадою.

Агентство також нагадує, що це не перший випадок, коли Трамп виносять питання міграції на рівень найсерйозніших проблем.

Зокрема наприкінці березня президент США погрожував повністю закрити кордон з Мексикою, якщо та країна негайно не зупинить нелегальних мігрантів.

Лише кількома днями згодом він відмовився від погрози, заявивши, що задоволений кроками, які зробила Мексика останнім часом, але на думку Associated Press не було зрозуміло, що саме змінила та країна.

У четвер увечері представники Білого дому натякали, що Мексика може уникнути запровадження мита, посиливши свої південні кордони з Гватемалою і натякнули на можливість угоди про безпечну третю країну.

Така угода проголошувала б Мексику безпечною країною і США могли б на цій підставі відмовляти у наданні притулку особам, які прибувають до Сполучених Штатів через мексиканську територію.

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