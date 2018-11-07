Що означають для президента Трампа наслідки проміжних виборів Конгресу США?

Президент Дональд Трамп назвав величезним успіхом результати проміжних виборів до законодавчого органу США, хоча його Республіканська партія втратила більшість у нижній палаті - Палаті представників.

Величезний успіх цієї ночі. Дякую усім!!!

Республіканці порівняно впевнено зберегли контроль над Сенатом, забезпечивши Трампу підтримку верхньої палати ще на два роки.

Але збільшення представників Демократичної партії у нижній палаті означає, що президент втратив загальну республіканську більшість у Конгресі і вже не зможе легко затверджувати там свої рішення.

Оцінюючи наслідки голосування у вівторок, Трамп зосередився на тому, що республіканці зберегли перевагу у Сенаті і поширив у Twitter кілька цитат, в яких сенатський успіх називають його особистою заслугою.

В одній з цитат президента названо “чарівником” і далі йдеться: “Неймовірно, усі медіа проти нього, нападають на нього кожен день, а він досягає таких величезних успіхів”.

Саме у Сенаті затверджуються кандидатури членів Верховного суду, а також федеральні судді і верхня палата здатна заблокувати будь-які закони, схвалені демократичною більшістю у палаті представників.

Демократам буде важко провести свої ініціативи через Сенат, але у нижній палаті вони отримують майданчик для звернення до американських виборців, яким пропонуватимуть свій спосіб вирішення головних проблем Америки з прицілом на конгресові та президентські вибори у США 2020 року.

Рзподіл місць у Сенаті згідно останніх результатів підрахунків голосів:

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​Останні результати щодо Палати представників:

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Негативним наслідком цих проміжних виборів для президента називають також те, що демократи у Палаті представників можуть використовувати комісії та розслідування для жорсткішого контролю над діяльністю Трампа.

У той час, коли у США дехто закликає почати процедуру імпічменту президента, Палата представників може ініціювати цей процес простою більшістю голосів, і тому контроль республіканців над Сенатом для Дональда Трампа дуже важливий.

У Палаті представників тепер ймовірно головуватиме представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі, яка вже назвала пріоритетом набір законів для контролю діяльності уряду, а також з метою реформування виборчих законів.

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