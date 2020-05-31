Президент Трамп оголосив про намір визнати рух "Антіфа" терористичною організацією

Президент Дональд Трамп заявив у неділю, що визнає рух «Антіфа» терористичною організацією.

Про це він написав у Твітері після того, як низка офіційних осіб як з Республіканської, так і з Демократичної партії, назвали екстремістські групи та прибулих з інших міст демонстрантів відповідальними за спалахи насильства під час протестів у великих містах США.

Міністр юстиції Вільям Барр раніше заявив, що за безладами, які пронеслись країною після смерті 46-річного Джорджа Флойда, стоять антифашистські організації та анархісти.

У своїй заяві в неділю Барр сказав, що Міністерство юстиції США має намір «затримати та висунути звинувачення проти насильницьких радикальних агітаторів, які вкрали мирний протест та порушили федеральний закон".

У США немає закону про внутрішній тероризм.

"Закон цього не передбачає. Але якби таке ухвалили, це б містило серйозні виклики щодо Першої поправки Конституції", - заявила колишня керівниця відділу національної безпеки у Міністерстві юстиції США Мері Маккорд.

Правозахисники виступили проти такої ідеї президента, стверджуючи, що визнання національних організацій терористичними групами викликає серйозне занепокоєння щодо дотримання процесуального закону та забезпечення прав людей за першою поправкою до Конституції.

Радник Білого дому з нацбезпеки Роберт О’Браєн в інтерв’ю на каналі CNN у неділю заявив, що за насильством під час протестів стоїть «Антіфа».

«Вони це зробили в Сіеттлі. Вони зробили це в Портленді. Також в Берклі. Це деструктивна сила радикалів», – сказав посадовець. Він додав, що засуджує всіх екстремістів, але особливо виділив лівих радикалів.

"Антіфа" - це коаліція протестувальників, лівих активістів та самопроголошених анархістів, які фізично протистоять тим, кого вважають радикально правими силами. Трамп та його адміністрація вже довший час виступали проти цієї групи.

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