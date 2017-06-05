Трамп оголосив про план приватизації диспетчерської служби повітряного транспорту

На цьому тижні у президента запланована серія заходів, присвячених розвитку інфраструктури

Пізніше на цьому тижні Трамп відправиться в штат Огайо, щоб обговорити удосконалення гребель, дамб і шлюзів, які відіграють ключову роль у постачанні сільськогосподарської продукції.

Крім того, у президента запланована зустріч з групою губернаторів і мерів, де будуть обговорюватися їхні плани. А в п’ятницю він відвідає Міністерство транспорту, щоб обговорити реформи, пов’язані з автотрасами і залізницями.

«Неважливо, хто ви – фермер із Середнього Заходу, мати, яка возить дітей до школи і назад, робітник або студент коледжу, який їздить туди-сюди з навчання та на навчання, всіх вас зачіпає інфраструктура», – зазначив Кон.

В ході своєї передвиборчої кампанії Трамп закликав виділити один мільярд доларів на програму вдосконалення інфраструктури в країні. У проекті бюджету, який він запропонував минулого місяця, передбачено 200 мільярдів доларів на інфраструктурні проекти, які, як сподівається адміністрація, приведуть до подальших інвестицій. У Білому домі також обговорюють можливість введення заохочувальних заходів для місцевої влади, що продають існуючі об’єкти інфраструктури в приватні руки.

Сенатор-демократ зі штату Гаваї Браян Шац вважає, що цей підхід «буквально протилежний плану розвитку інфраструктури» і «нежиттєздатний».

Член підкомітету з авіації Палати представників демократ Рік Ларсен назвав пропозицію про приватизацію управління повітряним рухам «черговою ідеєю, яку варто зарубати на корні».

«У Конгресу знайдеться багато коментарів з цього приводу», – написав Ларсен в «Твіттері».

Президент США Дональд Трамп в понеділок оголосив про план приватизації національної системи управління повітряним транспортом. Ця заява була зроблена в рамках наміченої на цей тиждень серії заходів, присвячених розвитку інфраструктури.

Виступаючи в Білому домі, президент підкреслив, що в її нинішньому вигляді система диспетчерської служби повітряного транспорту в країні не справляється з постійно зростаючими проблемами і потребує серйозних перетвореннях.

Сьогодні ми робимо перший важливий крок у цьому напрямку, сказав Трамп.

Нагадаємо, що сьогодні диспетчерська служба повітряного транспорту знаходиться у веденні Федерального управління цивільної авіації. Як пояснив журналістам головний радник Трампа з економічних питань Гері Кон, приватизація цієї системи допоможе скоротити час шляху і витрати на паливо.

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