ЗМІ: США вийдуть з Паризької угоди про кліматичні зміни

За повідомленням американських джерел, президент Трамп готовий винести рішення про вихід США з Паризької угоди про кліматичні зміни, яку торік підписав його попередник Барак Обама.

Базована у США інтернет-сторінка Axios, посилаючись на високопоставлених службовців Білого дому, що ознайомлені з рішенням Трампа, була першою, яка повідомила, що президент виведе США з угоди і що деталі подасть голова Управління з охорони навколишнього середовища Скотт Пруїт.

Після витоку інформації в середу про рішення Трамп написав у «Твіттері», що він повідомить про свій намір протягом наступних кількох днів, але не подав подробиць.

Метою Паризької угоди є обмежити нагрівання атмосфери в результаті викиду парникових газів у результаті спалювання викопних енергоресурсів і скорочення негативного впливу кліматичних змін, таких як піднімання рівня моря, посухи на нестабільної погоди.

Під час саміту «Великої сімки» цього вікенду з іншими світовими лідерами Трамп відмовився підтримати угоду. Раніше він заявив, що, на його думку, зміни клімати – це фальшива чутка, вигадана китайцями.

Якщо Трамп вирішить, що США виходять з Паризької угоди, країна опиниться разом із Сирією і Нікарагуа, єдиними країнами, які не підписали угоди. Це також був би великий удар по угоді, оскільки Сполучені Штати є другим, після Китаю, продуцентом двоокису веглецю, і угода залежить від бажання великих країн зменшити викид газів в атмосферу.

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