Сьогодні Трамп повідомить про рішення щодо Паризької угоди про кліматичні зміни

Президент Дональд Трамп заявив, що сьогодні (в четвер) він оголосить про рішення, чи Сполучені Штати вийдуть з Паризької угоди про кліматичні зміни.

У середу на сторінці у «Твіттері» Трамп заявив, що зробить повідомлення під час церемонії в Трояндовому саду Білого дому о 15:00 за місцевим часом.

Протягом дня, під час зустрічі з візитуючим прем’єр-міністром В’єтнаму, Трамп сказав, що «почув голоси від людей з обох сторін» у час, коли обмірковує різні можливості.

Представник Білого дому Шон Спайсер заявив, що серед осіб, з якими радилися, є лідери американських ділових кіл і голови іноземних країн.

У повідомленнях численних інформаційних агентств у середу сказано, що президент вирішив, що США вийдуть з глобальної угоди, яку підписало 195 країн. Такий крок був би великою зміною політики колишнього президента Барака Обами.

Вихід США з угоди підтримують численні республіканці, але доводить до нестями прихильників захисту навколишнього середовища і союзників Америки.

Мери найбільших американських міст уже обіцяли, що вони залишаться відданими Паризькій угоді, незважаючи на рішення Трампа.

«Якщо Білий дім вирішить вийти з Паризької угоди про кліматичні зміни, ми схвалимо її в Лос-Анджелесі, заявив у «Твіттері» мер Ерик Ґарчетті. А мер Нью-Йорка Білл де Бласіо вислав твіт такого змісту: «Ми беремо справи у свої руки. Я планую підписати указ про те, що Нью-Йорк залишається відданим Паризькій угоді».

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