Трамп каже, що демократи відмовилися допомогти «мрійникам»

У п’ятницю президент Трамп звинуватив демократів у відповідальності за відсутність поступу щодо збереження програми, яка захищає від депортації з країни дітей іммігрантів, які прибули до США без документів. Про це президент заявив під час промови на конференції консервативних політиків, планувальників та активістів, повідомляє видання The Hill.

«Ми хочемо щось зробити для програми DACA, зберегти її після стількох років. Проте демократи зовсім не реагують на це. Вони не хочуть нічого робити з приводу цього. Дуже можливо, що це не станеться, не з вини республіканців, але з вини демократів».

Програму DACA започаткував колишній президент Барак Обама, даючи особам, яких як дітей незаконно привезли до США батьки, можливість працювати, проживати і навчатися доти, доки вони відповідають певним вимогам.

Торік Трамп поклав край програмі, кажучи, що Обама діяв незаконно. Він закликав Конгрес до 5 березня зробити щось з учасниками програми, яких часто називають «мрійниками».

Рішення президента започаткувало напружені переговори між Білим домом, демократами і республіканськими законодавцями.

Президент висунув пропозицію про надання громадянства 1,8 мільйона «мрійників», при одночасному посиленні контролю на кордонах і різкому скороченні законної імміграції.

Тепер Сенат США обмірковує вужчий план імміграційної політики, який тимчасово гарантував би захист «мрійникам», але неясно, чи такий план може розраховувати на підтримку з боку більшості законодавців.

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