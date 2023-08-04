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Трамп не визнав свою провину у порушеннях під час виборів
Колишній президент США Дональд Трамп у четвер у Вашингтоні не визнав себе винним за чотирма пунктами федерального обвинувачення в тому, що він незаконно намагався скасувати своє переобрання в 2020 році, щоб залишитися на посаді президента ще чотири роки.
Трамп, який заперечує всі правопорушення в низці висунутих йому звинувачень, зробив заяву у столиці США, куди він прибув через 2 з половиною роки після того, як виборці скинули його після одного терміну.
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Із посиленими заходами безпеки навколо суду США Трампа півгодини зачитували обвинувачення, і він відповідав на звичайні запитання судді США Моксили Упадх’яї: назвав своє повне ім’я Дональд Джон Трамп, підтвердив, що йому 77 років, і вказав, що не перебуває під впливом будь-яких наркотиків.
Упадх'яя зачитала звинувачення Трампу в змові проти Сполучених Штатів з метою скасувати свою поразку на президентських виборах, на яких переміг демократ Джо Байден, нині президент США, і перерахувала тривалі терміни ув'язнення, які йому загрожуватимуть у разі визнання винним.
Тоді Трамп, одягнений у свій звичайний темно-синій костюм і червону краватку, сказав судді, що не визнає себе винним за обвинуваченнями, переданими у вівторок федеральним великим журі за дорученням спеціального прокурора Міністерства юстиції Джека Сміта.
Сміт сидів у залі суду неподалік від Трампа, але, здається, вони не взаємодіяли. Трамп сидів за столом захисту, слухав суддю, нахилившись вперед, стиснувши руки.
"Дуже тихо", - зазначив Трамп перед початком слухання, коли суддя сіла на лаву з 10-хвилинним запізненням. Трампа на той час вже зареєстрували та взяли відбитки пальців, але оскільки Трамп є загальновизнаною фігурою, його фото не робили.
Упадх'яя призначила наступне слухання у справі на 28 серпня, його проводитиме окружна суддя США Таня Чуткан, обрана випадковим чином для ведення процесу над Трампом. Упадх'яя сказала, що Чаткан готова не вимагати появи Трампа на першому слуханні, якщо той не захоче з'явитися.
Судове засідання по суті справи може розпочатись через кілька місяців, хоча державні прокурори наполягають на скорішому призначенні дати. Упадх'яя сказала, що Чуткан призначить дату суду на слуханнях пізніше цього місяця.
Адвокат Трампа Тодд Бланш сказав, що адвокатам колишнього президента потрібна інформація від адвокатів Сміта щодо обсягу документів і електронних файлів, які прокурори повинні передати їм, і ступеня, в якому вони мають відповідну інформацію щодо Трампа.
Після слухання Трамп швидко попрямував до Національного аеропорту Рейгана і повернувся на своєму приватному літаку до свого гольф-клубу Бедмінстер у Нью-Джерсі.
Він охарактеризував звинувачення як "переслідування" і назвав це "дуже сумним днем для Америки".
Трамп також розкритикував сам Вашингтон.
«Було також дуже сумно їхати через Вашингтон, округ Колумбія, і бачити бруд і занепад, усі розбиті будівлі, стіни та графіті, – сказав він. - Це не те місце, з якого я поїхав. Дуже сумно дивитись на те, що відбувається».
Напередодні поїздки до Вашингтона Трамп розкритикував справу проти нього в серії коментарів на своєму сайті Truth Social.
«Зараз я їду до Вашингтона, округ Колумбія, щоб мене заарештували за те, що я кинув виклик корумпованим, сфальсифікованим і вкраденим виборам, — сказав колишній президент своїм прихильникам. - Це велика честь, тому що мене заарештовують за вас».
У палкому електронному листі Трамп закликав давати пожертви а також розкритикував Байдена за керівництво «антиутопічною диктатурою Третього світу, яка лише тимчасово взяла під свій контроль нашу колись велику та вільну Республіку».
Трамп став першим президентом США за 247-річну історію країни, якому висунули кримінальні звинувачення.
Справа у Вашингтоні є третім обвинуваченням, висунутим проти Трампа за останні чотири місяці, і найбільш всеосяжним, що включає звинувачення в спробі підірвати мирну передачу влади від одного президента до іншого, що є одним із центральних принципів демократії США.
Трампа звинувачують в організації плану збереження влади, хоча помічники неодноразово казали йому, що він програв вибори і не було доказів суттєвого шахрайства, яке могло б змінити результат.
Трампа звинувачують в поширенні брехні про те, що «на виборах були фальсифікації, які визначали результат, і що він насправді переміг». Ці заяви були неправдивими, і Відповідач знав, що вони неправдиві».
«Він навмисно нехтував правдою», — йдеться в обвинуваченні.
У підсумку обвинувальний висновок звинувачує його в нападах на «основну функцію федерального уряду Сполучених Штатів: національний процес збору, підрахунку та затвердження результатів президентських виборів».
Незважаючи на зростаючу кількість кримінальних звинувачень, висунутих проти Трампа, він безперечно є провідним претендентом від Республіканської партії на кандидата від партії на виборах президента 2024 року, де він може знову змагатись з Байденом.
У березні 2024 року Трамп також зіткнувся з судовим процесом у штаті Нью-Йорк за звинуваченнями в тому, що він змінив ділові документи свого конгломерату нерухомості, щоб приховати виплату 130 000 доларів виконавиці фільмів для дорослих за мовчання напередодні його призначення в якості кандидата від партії на президентських виборах у 2016 році.
В іншій справі Сміт висунув Трампу звинувачення в незаконному утриманні 32 секретних документів національної безпеки у своєму маєтку Мар-а-Лаго після того, як Трамп залишив посаду на початку 2021 року, а також у змові з особистим помічником, щоб уникнути необхідності передати їх федеральним слідчим, які викликали їх до суду. Слухання у цій справі призначено на травень наступного року.
Навколо будівлі суду США у Вашингтоні були посилені заходи безпеки, деякі вулиці були закриті для руху, а великі вантажівки стояли бампер до бампера, щоб блокувати входи на випадок появи порушників. Десятки офіцерів несли охорону на території. Евакуатори вивозили припарковані автомобілі.
З’явилася жменька противників Трампа з плакатами, а також деякі прихильники Трампа.
Будівля суду розташована в кількох кварталах від Капітолію США, неподалік від якого Трамп 6 січня 2021 року закликав тисячі своїх прихильників піти і «боротися, як чорт», щоб не дати законодавцям підтвердити, що Байден виграв вибори.
Того дня близько 2000 бунтівників увірвалися в будівлю Капітолію, зіткнулись з поліцією, розгромивши офіси Конгресу та відклавши остаточне голосування в Колегії вибірників до ранку 7 січня, яке показало, що Байден переміг. Трамп, безрезультатно, вимагав від тодішнього віце-президента Майка Пенса, який керував підрахунком голосів колегії вибірників, заблокувати результат, щоб утримати їх при владі.
Понад 1000 учасників заворушень були звинувачені в правопорушеннях, пов'язаних з заворушеннями. У тій самій будівлі суду, де Трампа постали в четвер, близько 700 з них були засуджені і понад 560 засуджені до термінів до 18 років ув'язнення.
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На саміті у Джидді США намагатимуться переконати Китай припинити підтримувати Путіна – експерти
Адміністрація Байдена намагається переконати Китай у тому, що в його власних інтересах посприяти припиненню війни Росії в Україні та сподівається використати для цього саміт у Саудівській Аравії, пишуть західні оглядачі. Однак існує значна внутрішня опозиція у Вашингтоні залученню Китаю у вирішення проблеми війни.
Учасники будуть стежити за будь-якими ознаками того, що погляди Пекіна на конфлікт і його завершення змінилисяWall Street Journal
Як зауважує газета Wall Street Journal, на зустрічі у Джидді наприкінці цього тижня обговорюватимуть принципи, які повинні окреслити майбутню мирну угоду. І участь Китаю стане «рідкісною можливістю» для того, щоб США та Китай обговорили напряму питання залучення двох країн, оскільки очікується, що в Саудівську Аравію прибуде радник президента Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.
«Учасники будуть стежити за будь-якими ознаками того, що погляди Пекіна на конфлікт і його завершення змінилися», – додає автор статті у WSJ.
Китай висловлює занепокоєння тривалим «конфліктом»
Про своє зростаюче занепокоєння Китай заявив минулого місяця на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Заступник постійного представника Китаю тоді висловив «гостру стурбованість» триваючою війною та закликав до мирних переговорів для сприяння «скорішому припиненню вогню та політичному вирішенню».
Як зауважує WSJ, публічне занепокоєння Китаю щодо використання ядерної зброї — і це приховане попередження Москві, але також це і погроза Заходу, щоб він обмежив підтримку України. Як зауважують співрозмовники газети, Китай, замість того, щоб напоумити Росію припинити розпочату нею війну, використовує «ядерний» аргумент, щоб показати Заходу, які небезпеки несе підтримка України.
Китайський мирний план – демонстрація миролюбства в піку Заходу
На початку року Пекін і сам намагався проявити миротворчу ініціативу. Він оприлюднив власні позиції, що складалися з 12 пунктів, щодо врегулювання того, що в Пекіні продовжують називати «українською кризою», а його представники відвідали Москву та Київ.
Але суперечливі заяви китайських дипломатів змусили представників адміністрації Байдена говорити про те, що Китай «має подвійну роль». Експерти тоді зауважили, що у самому Пекіні не вірили у реалізацію його пропозицій, і виглядало, що Китай лише намагається проявити миролюбство на докір Заходу, який став на бік України.
Західні політики вважали, що Китай підтримує Росію, а керівник Китаю Сі Цзіньпін навмисно демонстрував свої близькі дружні стосунки з президентом Росії Путіним.
При цьому Пекін був обережним у тому, щоб торгувати з Росією, але не порушувати західні санкції проти Росії.
Китай купував «левову частку» українського збіжжя за зерновою угодою
Пропри те, що Китай виграв від того, що Росію відрізали від західних енергетичних ринків, загалом західні експерти схиляються до думки, що триваюча війна в Україні швидше іде на шкоду інтересам Пекіна і його авторитету у світі.
Останнє опитування дослідницького центру Pew стверджує, що понад 70% респондентів у 24 країнах вважають, що Китай не сприяє глобальному миру та стабільності.
Телеканал CNBC додає, що Китай отримував найбільше української сільськогосподарської продукції в рамках домовленості, що розблокувала експорт українського збіжжя через порти у Чорному морі, і діяла протягом року.
З моменту укладення угоди в липні 2022 року, китайські порти прийняли 8 мільйонів метричних тонн української сільськогосподарської продукції. Це, згідно з даними ООН, є левова частка української пшениці, ячменю, кукурудзи та соняшнику, які було вивезено з українських портів минулого року.
Як кажуть експерти, з якими говорив телеканал, Китай, можливо, і зробив деякі запаси в очікуванні, що Росія розірве угоду, але їх вистачить «на тижні, а не на місяці», тож з проблемою підвищення цін на продовольство невдовзі зустрінуться не лише бідні країни Африки, але і мешканці Китаю.
Чи можна використати «певний рівень впливу» Пекіна на Москву?
Сполучені Штати та їхні західні союзники сподіваються, що Китай, який, за словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, має «певний рівень впливу» на Москву, може бути корисним, якщо справа колись дійде до мирних переговорів, які матимуть реалістичні перспективи досягнення результатів.
"Можливо, настане момент, якщо з’явиться можливість для справжньої дипломатії та переговорів, коли Китай зможе зіграти позитивну та продуктивну роль", – сказав Блінкен, повернувшись з переговорів з Пекіна наприкінці червня.
У цей же час у Вашингтоні пильно стежили за поведінкою Пекіна, коли в Росії відбувався «заколот Вагнера». З реакції Китаю аналітики дійшли висновку, що китайське керівництво занепокоєне тим, що становище Путіна похитнулося.
«Відомі китайські теоретики припускають, що час, можливо, більше не на боці Путіна, тож Сі тепер має давати собі раду з програшем у зіткненні великих держав, яке він розпочав із Заходом», – каже у розмові з WSJ Крейг Сінглтон, старший науковий співробітник вашингтонського аналітичного центру Фундація на захист демократій.
Участь Китаю у мирних переговорах вітають у США далеко не всі
Поки адміністрація Байдена намагається використати цей момент і залучити Китай до мирних переговорів з українського питання, самій цій ідеї є значна опозиція серед деяких американських експертів та законодавців.
Експерти консервативного Американського інституту підприємництва Бен Лефковіц і Корі Шейк написали у четвер у часописі Foreign Policy, що було б «катастрофою» проводити кулуарні переговори про мир в Україні, у яких би ключову роль відігравав Китай, чи Саудівська Аравія. Такі переговори, на думку дослідників, попри запевнення адміністрації, відбувалися б без участі України, і підірвали б легітимність того самого уряду, який Америка намагається підтримати.
Також нещодавно у Конгресі 10 впливових республіканських законодавців написали голові Державного департаменту, що адміністрація Байдена «не повинна дозволити Китаю виправдати себе за підтримку Росії або використовувати цю війну для отримання довгострокової політичної та економічної вигоди».
В адміністрації навпаки наголошують, що сама ідея зустрічі в Джидді полягає у тому, щоб обговорити український мирний план і залучити до його підтримки ті держави, які досі намагалися діяти «нейтрально», такі як Саудівська Аравія та Китай.
Теракт в Оленівці. Нові подробиці за рік після трагедії. Відео
З моменту трагедії в колонії в Оленівці минув рік. Встановити, що відбулося тієї ночі досі неможливо, адже Росія не допускає на місце злочину ні Україну, ні міжнародні організації. Однак незалежні розслідувачі встановили нові обставини того, що трапилось. Більше — в сюжеті Марії Ульяновської.
Британці бачать в Росії ріст «апетитів до ударів поблизу території НАТО»
Британське міністерство оборони звертає увагу на російські бомбардування дунайських портів України на кордоні з Румунією і називає це ознакою зростання готовності Росії завдавати ударів біля країн НАТО.
В повідомленні 4 серпня від імені британської військової розвідки підкреслено, що за минулі два тижні Росія здійснила кілька бомбардувальних рейдів виробленими в Ірані ударними безпілотними літальними апаратами (БПЛА) на українські порти на Дунаї - на крайньому південному заході України, щоб, як виглядає, посилити блокаду України, придушивши всі можливості міжнародного мореплавства.
Румунський президент Клаус Йоганніс назвав російські бомбардування українських цивільних об’єктів воєнним злочином.
«Ударні БПЛА вразили об’єкти на відстані майже 200 метрів від румунського кордону, що дає підстави вважати, що Росія розвинула свій апетит до ризику завдання ударів поблизу території НАТО», - сказано у дописі в мережі X (Twitter).
Британське оборонне відомство припускає, що застосування для тих ударів саме БПЛА, а не крилатих ракет може означати міркування Москви, що такий вибір зброї зменшує загрозу розростання конфлікту.
«Росія ймовірно вважає їх (БПЛА) достатньо точними і вони мають значно менші боєголовки ніж крилаті ракети», - вказано у повідомленні.
Британське військове відомство в цьому випадку не вдається до ширших міркувань або висновків стосовно загрози наближення російських бойових дій до країн НАТО, які наголошують на готовності захищати «кожен сантиметр» території усіх країн - членів.
Але впродовж понад року від початку лютневого вторгнення Росії в Україну фахівці й коментатори окремо спостерігають за тим, наскільки Москва готова ризикувати діями проти країн НАТО, які надають гуманітарну й військову допомогу українцям.
Після російського вторгнення в Україну з весни 2022 року в Румунії розташовані військові підрозділи країн НАТО - Франції та Нідерландів.
Румунія також названа серед держав, де планують навчати українських авіаторів для використання літаків - винищувачів F1-6 обіцяних Україні.
Стурбованість сусідів
Чотири країни, з якими Україна має кордон на заході: Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія входять до НАТО і Європейського Союзу, окрім Молдови, яка також підтримує Україну.
У Польщі, яка за останні місяці неодноразово повідомляла про викриття шпигунів, які збирали інформацію про центри й шляхи постачання західної зброї в Україну.
Окрему увагу Варшави зараз привертає становище в Білорусі - союзниці Росії, де віднедавна розташувалися підрозділи російської приватної військової компанії Вагнер.
Президент Путін нещодавно наголошував, що Москва готова захищати Білорусь, яка дозволила використовувати свою територію для російського нападу на Україну, хоча білоруські війська офіційно не беруть участь у війні.
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький сказав 3 серпня: «Нам треба мати на увазі, що кількість провокацій зростатиме».
«Група Вагнер надзвичайно небезпечна і її переміщають на східний фланг, щоб дестабілізувати його», - сказав Моравецький після зустрічі у Варшаві з Ґітанасом Науседою, президентом Литви, яка також межує з Білоруссю і є членом НАТО та ЄС.
Президент Науседа сказав, що в Білорусі зараз перебуває понад 4000 бійців Вагнер.
«Нам треба не лише говорити про заходи на національному рівні, але й також, ... що треба робити, якщо становище ускладниться ще більше, включно закриттям кордону з Білоруссю», - сказав литовський керівник.
Кірбі: Одна з цілей зустрічей у Джидді - заручитися більшою підтримкою мирного плану Зеленського. Відео
Білий дім сподівається, що Москва дійсно “уважно стежитиме” за консультаціями щодо української формули миру у Саудівській Аравії. І Путін побачить, що дедалі більше країн розуміють: те, що зробила Росія - незаконно, неспровоковано та порушує статут ООН.
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