Трамп став першим екс-президентом США, проти якого висунуто кримінальні звинувачення

Дональд Трамп, проти якого двічі проводили процедуру імпічменту, але не засудили, став першим президентом США, якому висунуто кримінальні звинувачення.

Безпрецедентно в історії США, велике журі присяжних в Нью-Йорку проголосувало в четвер за звинувачення Трампа у виплаті порнозірці під час його президентської кампанії 2016 року.

Трамп прагне повернутися в Білий дім після поразки на виборах в 2020 році, що робить його єдиним президентом, нинішнім чи колишнім, і єдиним кандидатом у президенти, якому висунули звинувачення.

Обвинувальний висновок не опубліковано, тому неясно, які порушення закидають. CNN повідомило, що колишньому президенту висунули звинувачення за понад 30 пунктами. Голос Америки не зміг підтвердити цю інформацію.

У заяві офіс окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга йдеться, що зв’язалися з адвокатом Трампа, «щоб узгодити його явку до прокуратури Мангеттена для пред’явлення звинувачень у Верховному суді».

Адвокат Трампа Джо Такопіна сказав, що колишній президент, ймовірно, постане перед судом на початку наступного тижня.

Про це повідомили кілька ЗМІ з посиланням на неназвані джерела.

Щоб здатися, Трампу, який живе у Флориді, довелося б поїхати до Нью-Йорка разом із співробітниками Секретної служби.

Під вартою, у нього б взяли відбитки пальців, сфотографували та, після рішення судді, відпустили б під особисте зобов’язання.

Трамп, який заперечує будь-які правопорушення у цій справі, назвав звинувачення полюванням на відьом під проводом демократів, щоб знищити його рух «Повернімо велич Америці».

«Це політичне переслідування та втручання у вибори на найвищому рівні в історії», — написав колишній президент. «Демократи брехали, обманювали та крали у своїй одержимості «схопити Трампа», але тепер вони зробили неймовірне — висунули звинувачення абсолютно невинній людині в акті явного втручання у вибори».

Замість шкоди на виборах, каже Трамп, обвинувачення «серйозно вдарить по [президенту] Джо Байдену».

Минулого тижня, в дописі на платформі соціальних мереж Truth Social, Трамп попередив про «можливу смерть і руйнування», якщо йому висунуть звинувачення. Деякі критики розцінили цю заяву як підбурювання до насильства.

Хоча обвинувачення і очікували, оголошення викликало хвилю дискусій у Вашингтоні.

"Обурливо", - написав конгресмен-республіканець, прихильник Трампа Джим Джордан.

Спікер Палати представників Конгресу Республіканської партії Кевін Маккарті, звинуватив Брегга у використанні системи правосуддя проти Трампа в якості зброї і пообіцяв, що Палата притягне до відповідальності прокурора за «безпрецедентне зловживання владою».

Інші республіканці не дуже близькі до Трампа, так само вважали судове переслідування політично мотивованим.

Реакція демократів була передбачувано схвальною.

У своїй заяві колишній спікер Палати представників Демократичної партії Ненсі Пелосі написала, що велике журі «діяло згідно з фактами та законом».

"Ніхто не стоїть вище закону, і кожен має право на суд, щоб довести невинність, - написала вона. – Сподіваюся, колишній президент поважатиме систему, яка надає йому таке право».

Звинувачення стало результатом федерального розслідування замовних виплат, які тодішній адвокат Трампа Майкл Коен зробив порнозірці Стормі Деніелс в останні дні президентської кампанії 2016 року.

Про таємний платіж стало відомо на початку 2018 року. Критикуючи свого колишнього боса, Коен у серпні 2018 року свідчив, що за вказівкою Трампа заплатив Деніелс 130 000 доларів, щоб вона мовчала про ймовірні сексуальні стосунки з магнатом нерухомості, який став кандидатом вів республіканців. Пізніше Trump Organization відшкодувала Коену витрати на «юридичні» послуги.

Хоча така виплата не є незаконною, федеральні прокурори вважають, що представлення платежу як юридичної виплати порушує федеральні закони про фінансування виборчої кампанії.

У 2018 році Коен визнав себе винним у кількох федеральних кримінальних справах, зокрема в порушеннях фінансування виборчої кампанії, а пізніше відсидів у в’язниці понад рік.

Хоча тоді федеральна прокуратура не висунула звинувачення Трампу, згодом справу перебрала окружна прокуратура Мангеттена.

Коен, головний свідок обвинувачення, неодноразово давав свідчення перед колегією.

У заяві, опублікованій у четвер, Коен сказав, що він залишається при своїх свідченнях і доказах, які він надав прокурорам.

Хоча обвинувальний висновок залишається непублічним, правники кажуть, що звинувачення проти Трампа, ймовірно, зосереджені на законі Нью-Йорка про фальшиві ділові записи.

Згідно із законом, фальсифікація ділових записів зазвичай є правопорушенням. Якщо це робиться з наміром вчинити або приховати другий злочин, воно досягає рівня тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк до чотирьох років.

У яких додаткових правопорушеннях Трампу висунули звинувачення, і чи такі були, невідомо.

Хоча прокуратура зазвичай висуває обвинувачення проти підсудного лише тоді, коли вважає, що може отримати вирок, в цій справі впевненості немає, кажуть правники.

Хоча Трамп визнав, що відшкодував Коену гроші, він сказав, що це «не мало нічого спільного з кампанією».

Його адвокати поклали відповідальність на Коена.

«Платежі були здійснені адвокату, а не Стормі Деніелс, — нещодавно сказав Такопіна в ефірі MSNBC. – Платежі були здійснені адвокату Дональда Трампа, що вважатиметься гонорарами», — сказав він.

Коен був «його адвокатом у той час і порадив йому, що це правильний спосіб зробити це, щоб захистити себе та свою сім’ю від збентеження. Це дуже просто», — сказав Такопіна.

Але інші правознавці стверджують, що прокурори повинні керуватися давнім принципом прецеденту.

У нещодавній публікації на веб-сайті Just Security співредактор і професор права Нью-Йоркського університету Райан Гудмен висвітлив випадки, які, за його словами, свідчать про те, як прокурори Нью-Йорка «карали осіб за фальсифікацію бізнес-звітності — є справи менш кричущі, ніж та, в якій висунуто звинувачення Трампу».

У 2021 році помічнику психіатричної терапії було висунуто звинувачення згідно зі статутом у шахрайстві за сплату понад 35 000 доларів США у вигляді компенсації працівникам.

Минулого року страхового брокера було звинувачено у створенні та поданні фальшивих свідоцтв про страхування відповідальності для подальшого шахрайства.

Обвинувальний акт за приховування грошей — не єдина кримінальна справа, з якою стикається колишній президент.

У Джорджії прокурори розглядають висунення кримінальних звинувачень у зв'язку зі спробою Трампа скасувати результати президентських виборів у штаті 2020 року. Трамп ледь програв Джорджію демократу Джо Байдену.

Тим часом призначений Міністерством юстиції США спеціальний прокурор Джек Сміт розслідує роль Трампа в спробі перевернути перемогу Байдена, а також його роботу з секретними документами після того, як він покинув посаду.